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Dünya

PYD lideri Salih Müslim: Cenevre için davetiye gelmedi

Müslim, daha önce yaptığı açıklamada ise Cenevre'ye davet edileceğini söylemişti

26 Ocak 2016 21:38

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye'deki krizin çözümü amacıyla Cuma günü Cenevre'de yapılacak görüşmeler için davetiye gelmediğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Müslim, ayrıca herhangi bir Kürt temsilcinin de davet aldığına yönelik bir bilgisi de bulunmadığını belirtti.

Müslim, "Elbette biz içtenlikle görüşmelere katılmak istiyoruz. Görüşmelere katılmamamız halinde, 3. Cenevre Görüşmeleri'nin de 2. Cenevre Görüşmeleri gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Zira o görüşmelerde de bazı taraflar dışlanmıştı" dedi.

Müslim, "Elbette biz sahada birçok insanı temsil ediyoruz. Biziş dışlayarak siyasi çözüm açısından iyi bir şey yapmıyorlar" diye konuştu.

Müslim daha önce yaptığı açıklamada ise Cenevre'ye davet edileceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Cenevre'de yapılacak barış görüşmelerine PYD'nin de davet edilmesi halinde, Türkiye'nin müzakereleri boykot edeceğini açıklamıştı.

 

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