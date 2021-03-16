Fransa'da yeni bir Koronavirüs varyantı tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanlığı, Brittany bölgesinde bulunan Lannion yakınlarında yeni bir Koronavirüs varyantı tespit edildiğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir Koronavirüs varyantı tespit edildiği duyuruldu. Bakanlık, ilk incelemede yeni varyantın daha tehlikeli ya da daha bulaşıcı olduğuna dair bulgu olmadığını söyledi.

Bakanlık yeni varyantın Lannion yakınlarındaki bir hastanede kümelendiğini açıkladı.

"PCR testler yeni varyantı tespit edemiyor"

Euronews'in aktardığına göre; Sağlık Genel Müdürlüğü, söz konusu 8 kişinin Covid-19 enfeksiyonunu düşündüren tipik semptomlar gösterdiğini ancak nazofaringeal örneklerde RT-PCR testlerin sonucunun negatif çıktığını belirtirken, seroloji veya derin solunum örneklerinde PCR testlerin pozitif çıktını ifade etti.

Yani burundan yapılan klasik PCR testler yeni varyantı tespit edemiyor.

Sağlık Genel Müdürlüğü, doktorlara gönderdiği yazıda, "bu varyantın alt tanıya yol açan virolojik testler tarafından tanınmamasına neden olup olmayacağını belirlemek için çalışmalar yürütülüyor" ifadelerine yer verdi.