Fransa'da Omicron önlemi: Gece kulüpleri dört haftalığına kapanıyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni varyant Omicron ve artan Koronavirüs vakalarına karşı gece kulüplerinin dört hafta süreyle kapatılacağını duyurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Koronavirüs temaslısı olarak girdiği karantinadan çıkan Castex “Gece kulüpleri gelecek cumadan ocak başına kadar kapalı olacak.” dedi.

Castex, son haftalarda önlemlerin bırakılmaya başladığını söyleyerek “Bu durum bireysel ve kolektif çabamızı gerektiriyor” dedi.

Fransa’da resmi verilere göre 25 Omicron vakası kaydedildi. Ülkede bir önceki 24 saatte 42 bin Covid-19 vakası tespit edildi.