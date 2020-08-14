T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Fransa'da Koronavirüs vakaları arttı; Paris yeniden kırmızı bölge oldu

14 Ağustos 2020 10:46

Fransa, yeni tip Koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine başkent Paris’i ve Marsilya’nın da bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesini yeniden kırmızı bölge ilan etti.

Sputnik'in aktardığı habere göre,  Fransa hükûmeti, Paris ve Bouches-du-Rhone’u, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu kırmızı bölgeler ilan eden kararı onayladı. Karar, yerel otoritelere insan ve araç sirkülasyonunu sınırlama, toplu taşıma ve hava ulaşımını kısıtlama, kamu binalarını ve virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu mağazaları kapatma yetkisini veriyor.

Bu hamle, son iki haftada vaka sayılarının yükselişe geçmesinin ardından geldi.

Fransa’da bölgelerin hangi kategoride yer alacağı; virüsün bölge içindeki yayılma hızı, hastanelerin doluluk oranı ve sağlık kuruluşlarının test yapma kapasitesi gibi üç kriter üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre ya şartların daha serbest olduğu ‘yeşil bölge’ ilan ediliyor, ya da ‘kırmızı bölge’ ilan edilerek kısıtlamalara kısmen devam ediliyor.

 

ETİKETLER

pariskoronaviürskırmızı bölgekoronavirüscovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24