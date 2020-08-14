Fransa'da Koronavirüs vakaları arttı; Paris yeniden kırmızı bölge oldu

Sputnik'in aktardığı habere göre, Fransa hükûmeti, Paris ve Bouches-du-Rhone’u, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu kırmızı bölgeler ilan eden kararı onayladı. Karar, yerel otoritelere insan ve araç sirkülasyonunu sınırlama, toplu taşıma ve hava ulaşımını kısıtlama, kamu binalarını ve virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu mağazaları kapatma yetkisini veriyor.

Bu hamle, son iki haftada vaka sayılarının yükselişe geçmesinin ardından geldi.

Fransa’da bölgelerin hangi kategoride yer alacağı; virüsün bölge içindeki yayılma hızı, hastanelerin doluluk oranı ve sağlık kuruluşlarının test yapma kapasitesi gibi üç kriter üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre ya şartların daha serbest olduğu ‘yeşil bölge’ ilan ediliyor, ya da ‘kırmızı bölge’ ilan edilerek kısıtlamalara kısmen devam ediliyor.