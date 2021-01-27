Fransa'da Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Pasteur Enstitüsü, başarısız test sonuçlarından sonra çalışmaları bıraktı

Fransa'da Koronavirüs aşısı geliştirmek üzere çalışmalar üreten Pasteur Enstitüsü'nün başarısız test sonuçları sonrası çalışmaları bırakma kararı alması hayal kırıklığına neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da Koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışan Pasteur Enstitüsü test sonuçlarına göre aşının beklenen kadar koruyucu olmadığını açıkladı.

Pasteur Enstitüsü, ABD'li şirket Merck kızamığa karşı kullanılan bir aşıyı Koronavirüs'e karşı adapte etmeye çalışıyordu.

Pasteur Enstitüsü'nden gelen kötü haberin yanı sıra aşı geliştiren diğer Fransız şirket Sanofi, aşılarının ancak bu yılın sonunda hazır olabileceğini duyurdu. Fransa'da hükûmet, kullanım onayı alan Pfizer ve BioNTech aşısında yavaş ilerlendiği için eleştiriliyor.