Fransa'da kayak merkezi helikopterle kar taşıdı; çevrecilerin tepkisini çekti

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Fransa'da bulunan bir kayak merkezi bu yıl pistte yeteri kadar kar oluşmaması nedeniyle helikopter aracılığıyla dağların yüksek kesimlerindeki karları aşağı taşımaya başladı. Merkezin bu adımı çevrecilerin tepkisini çekti.

Fransa'nın Pyrenees bölgesinde bulunan Luchon-Superbagnères yetkilileri cuma akşamı helikopterle bir operasyon gerçekleştirerek kayak merkezini yeniden karlandırmaya çalıştı. 2 saat süren çalışmada 50 ton kar aşağı indirildi.

Yaptıklarının yeterince 'çevreye duyarlı' olmadığını bildiklerini söyleyen yetkililer "Bu istisnai bir durum, bir daha yaşanmayacak" dedi. Fransa'daki çevreci örgütler ise kayak merkezinin helikopterle kar taşımasına tepki gösterdi. Avrupa Ekoloji Yeşiller Partisi'nde Bastien Ho, "Küresel ısınmayla mücadele etmek yerine iki problemle uğraşıyoruz: Çok fazla enerji harcanan ve küresel ısınmaya yol açan bir şey ve ayrıca yalnızca bunu karşılayabilen zenginler için yapılan bir şey"

Fransa'da havaların yeterince ısınmaması kış turizmini kötü etkiledi. Kayak merkezleri bir çok pisti kapatmak zorunda kaldı.