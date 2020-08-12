Fransa'da günlük Koronavirüs vakaları binin üzerine çıktı; Başbakan "Vatandaşlar düşüncesiz davranıyor" dedi

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeniden artmaya başlayan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına karşı uyardı. Castex, salgının kontrol altına alınmasının zorlaştığını söyledi ve vatandaşların düşüncesiz davrandığını belirtti.
France 24'te yer alan habere göre, Fransa'da günlük yeni tip Koronavirüs vaka sayısının binin üzerine çıkmasının ardından Castex "Vatandaşlar düşüncesizleşmeye başladı" dedi. Castex, "Eğer kolektif hareket etmezsek pandeminin kontrol altına alınamama riskiyle karşı karşıyayız" dedi.
Fransa'da geçen haftanın ortalama günlük vaka sayısı bin 640'a yükseldi. Öte yandan Fransa'da günlük vaka sayısı Mayıs sonunda 272'ye kadar düşmüştü.
Fransa'da toplam 30 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.