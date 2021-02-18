Fransa'da Covid-19 hastalarının karantina süresi 10 güne çıkarıldı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, pazartesi gününden itibaren Covid-19 testi pozitif çıkanların karantina süresinin 7 günden 10 güne çıkarılacağını ifade ederek, pozitif vakalarla temaslı olanların karantina süresinin ise 7 gün olarak devam edeceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Fransa'da, karantina sürelerinde yeniden düzenlemeye gidildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Covid-19 testi pozitif çıkanların karantina süresinin 7 günden 10 güne çıkarılacağını ifade ederek, pozitif vakalarla temaslı olanların karantina süresinin ise 7 gün olarak devam edeceğini açıkladı.

Bakan Veran, karantina sürelerindeki yeni düzenlemenin 10 Haziran'a kadar devam edeceğini belirterek, "Gün rahatlama günü değil. Yapacağımız en kötü şey zamanı gelmeden kısıtlamaları kaldırmak olur" dedi.

Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 536 bin 648'e, toplam can kaybı ise 83 bin 393'e ulaştı. (İHA)