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Koronavirüs

Fransa'da 46 mutasyonlu yeni Covid varyantı tespit edildi

Uzmanlar, tespit edilen örnek vakanın Kamerun'dan geldiğini açıkladı

04 Ocak 2022 11:34

Fransa'nın güneyinde 12 kişide Koronavirüs'ün 46 mutasyonlu yeni bir varyantı tespit edildi.

Daily Express'te yer alan habere göre, Fransa'nın güneyinde Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 kişinin test sonuçlarında 'atipik kombinasyon' görüldü.

Uzmanlar, tespit edilen örnek vakanın Kamerun'dan geldiğini açıkladı.

Henüz hakem heyeti onayından geçmeyen çalışmanın ön bulguları, yeni varyantta 46 mutasyon olduğunu aktardı. Varyanta B.1.640.2. adı verildi.

Yeni tespit edilen varyantın 'endişe verici' ya da 'incelenen' kategorilerinden hangisine gireceği henüz bilinmiyor.

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