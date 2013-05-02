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Yaşam

Fransa cumhurbaşkanlığı şarap koleksiyonu satılıyor

'Bu şarapların bazıları Beşinci Cumhuriyet tarihindeki kilit olaylara şahit oldu'

02 Mayıs 2013 13:30

Fransa'da cumhurbaşkanlığın şarap kolleksiyonunun bir kısmı Mayıs ayı sonunda Paris'te düzenlenecek bir müzayede de satışa çıkacak.

Satışa sunulacak olan 1200 şiş Elysee Sarayı'nın kolleksiyonunun yüzde 10'u oluşturuyor. Elysee Sarayı müzayededen, sarayın restorasyonunda kullanılmak üzere, 250 bin euro gelir elde edilmesini bekliyor.

Satışa sunulacak şişeler arasında 15 euroluk olanlar da var, çok daha pahalı olanlar da... Örneğin 1990 rekolte bir Petrus'a 2,200 euro değer biçiliyor.

Drouot'tan bir sözcü bu şarapların Fransa cumhubaşkanı tarafından verilen davetlerde kullanıldığını kaydederken, "Bu şarapların bazıları Beşinci Cumhuriyet tarihindeki kilit olaylara şahit oldu" şeklinde konuştu.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, şarap kolleksiyonu 1947 yılında başladı.

Satılan şarapların yerine daha ucuzların alınacağı söylenirken, Mart ayında İngiltere hükümeti de resmi kolleksiyonundaki Fransız şaraplarından bir kısmının satılacağını açıklamıştı.

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