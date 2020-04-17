Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Saf olmayalım; Çin'de bizim bilmediğimiz bir şeyler oldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde yaşanan bazı olayların gizli tutulduğunu iddia etti.

Britanya merkezli Financial Times'a konuşan Macron, "Çin'in bu durumu idare etme konusunda çok daha iyi olduğunu söyleyecek kadar saf olmayalım. Belli ki orada bizim bilmediğimiz bazı şeyler oldu" diye konuştu.

"Bu tür küreselleşmenin sonu geldi"

Macron, Koronavirüs kaynaklı krizin küreselleşmeyi de etkileyeceğini ifade etti. "Bu büyük bir antropolojik şok" diyen Macron, "Hayat kurtarmak için gezegenin yarısını durdurduk. Bunun tarihimizde hiçbir örneği yok" dedi

Fransa lideri, pandeminin son 40 yıldır süregeldiğini ifade ettiği kürselleşmenin "doğasını değiştireceğini " söyledi; "Artık sınırlar olmadığını düşünüyorduk. Hey şey daha hızlı sirkülasyon ve birikim içindi".

Macron, bahsettiği 40 yıllık süreçten konuşurken, "Çok başarılı dönemler oldu, Berlin Duvarı 40 yıl önce düştü ve inişli çıkışlı da olsa milyonlarca insan açlıktan kurtuldu. Ancak son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde eşitsizlikler artıyor. Açıkça görüyoruz ki bu tür küreselleşmenin sonu geldi, demokrasiyi baltalıyor" diye konuştu.

Sürecin başında eylemsizlikle eleştirilen Avrupa Birliği hakkında da konuşan Macron, "Karar anındayız. Bu günler, AB bir siyasi proje mi yoksa piyasa projesi mi gösterecek" dedi.