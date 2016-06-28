Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: İngiltere'nin AB'den çıkış süreci başlamalıdır

Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkelerinden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin bir an önce başlaması gerektiğini belirttiler.

Berlin'de bir araya gelen Almanya, Fransa ve İtalya liderleri Brexit'in sonuçları hakkındaki görüşmelerin ardından ortak basın konferansı düzenledi

Merkel, Brexit'in sancılı ve üzücü olduğunu söyledi ve oylamanın sonuçlarının farkına varılması gerektiğini söyledi. Sorumluluklarını anladıklarını dile getiren Merkel, Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomilerden biri olduğunu söyleyerek, AB'ye yeni bir soluk getirmek için güvenlik, ekonomi ve büyüme odaklı yeni teklifler sunacaklarını belirtti ve bu konuların yarınki zirvede tartışılacağını ifade etti.

"İngiltere'nin çıkış süreci bir an önce başlamalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, basın toplantısında "İngiltere bir karar verdi. Biz de Avrupa Birliği olarak bir formül bulmaya çalıştık ve bazı sonuçlar elde ettik. İngiltere'de çoğunlu gençlerden oluşan yüzde 48'lik bir kısım AB'de kalmak istedi. Bu bizim için üzücü, çünkü İngiltere bizim hem müttefikimiz hem de dostumuz. Uzun bir süreç sonunda alınmış bir karardır bu. Bizimde vakit kaybetmeden önümüze bakmamız gerekiyor. En kısa sürede İngiltere'nin AB'den çıkış süreci başlamalıdır. Bir ab önce 27 üyeli sisteme geçmemiz lazım. Niçin bunu çabuk istiyoruz çünkü belirsizlik siyasi kararların önünde duran bir engel. Euro bölgesinde bir gücün sağlanması bizim öncelikli konumuz. Eylül ayını biz hedef olarak görüyoruz. Hızlı bir şekilde birlik oalrak devam etmemiz gerekiyor" dedi.