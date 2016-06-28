Standard & Poor’s İngiltere'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), İngiltere’nin kredi notunu “AAA” seviyesinden “AA”ya düşürdüğünü bildirdi.

Standard & Poor’s'tan yapılan açıklamada, İngiltere’nin kredi notunun, referandumdan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı çıkmasının ardından artan belirsizlik ortamı nedeniyle “AAA” seviyesinden “AA” seviyesine çekildiği, ülke notu görünümünün ise “negatifte” bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, AB referandum sonucunun İngiltere için “daha az öngörülebilir ve daha az istikrarlı bir ortama” işaret ettiği vurgulandı.

İngiltere’nin kredi notu görünümüne ilişkin olarak ise “Negatif görünüm, ekonomik görünüme, mali ve cari performansa ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi rolüne ilişkin riskleri yansıtıyor” ifadesi kullanıldı.