Fransa, Covid'e karşı aşı yaptırmayanlara ayrı kısıtlama uygulamayacak

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Fransa; Almanya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin aksine, Koronavirüs’e karşı aşı yaptırmayanlar için kısıtlamaların gündemde olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin salgınla mücadelede sağlık sertifikası uygulamasının başarıya ulaştığını belirterek aşısızlara kısıtlama yolunu izlemeyeceklerini söyledi.

Avrupa, son günlerde yeniden Covid-19 pandemisinin merkezi hâline geldi. Noele günler kala Almanya, Çekya, Slovakya, Avusturya gibi ülkelerde yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

Macron, “Aşısızlara kısıtlama uygulayan ülkeler, sağlık sertifikası uygulamasını kullanmayanlar. Bu nedenle bu adım Fransa için gereksiz” dedi.

Fransa’da restoran, kafe, sinema ve uzun mesafe yolculuklarda aşı kartı göstermek gerekiyor.