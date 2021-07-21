Fransa Başbakanı: Yeni Koronavirüs vakalarının yüzde 96'sını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede Delta varyantı nedeniyle Koronavirüs vakaları artarken yeni vakaların yüzde 96’sının aşısız kişiler arasında olduğunu söyledi.

TF1 televizyon kanalına konuşan Fransa Başbakanı Jean Castex, Delta varyantının Fransa’da baskın varyant haline geldiğini duyurdu.

Ülkenin salgında dördüncü dalgaya girebileceğini söyleyen Castex, 24 saatte 18 bin vaka tespit edildiğini hatırlattı.

Castex, yeni vakaların yüzde 96’sının aşı yaptırmayanlar arasından çıktığını söyledi.

Fransa, aşılamaya teşvik için bugünden itibaren kültürel alanlarda ağustosta itibaren ise kafe, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde Covid aşı sertifikası gösterilmesini zorunlu kılacak. Eylül ayından itibaren sağlık çalışanlarına da aşı zorunlu olacak.