Fransa: Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabilir

Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune "Ekonominin bazı sektörlerinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir. Tüm seçenekler görüşülüyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Les Echos Gazetesi ve Europe 1 radyosunun ortak yayınına katılan Beaune, son dönemde tartışılan seçeneklerden biri olan Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nden lağvedilmesinin etkili olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Beaune, "Bugün hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rejimiyle ilgili yanılsamalar görmüyor. Son AB zirvesinde Türkiye'ye bir şans daha verdik, ancak yine sistematik provokasyon ve saldırganlık yolunu seçtiler. Somut kararlar vermek için henüz çok erken. Tüm ortaklarımızın oy hakkı var" şeklinde konuştu.