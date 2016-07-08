Almanya'yı Griezmann devirdi, Fransa evinde finale yükseldi

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında evsahibi Fransa, Almanya'yı Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönettiği maçta Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi.

İlk yarının son dakikalarında Griezmann'ın penaltı vuruşuyla Fransa, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda karşılıkla ataklarla geçilirken, Antoine Griezmann 72. dakikada Fransa'yı 2-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Fransa, EURO 2016'da finalde Portekiz'in rakibi oldu.

Final maçı 10 Temmuz Pazar akşamı Stade de France'de oynanacak.

Fransa, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde 1-0 boyun eğdiği rakibini uluslararası turnuvalarda 1958’den bu yana yenemiyor.

İki takımın 11'leri

Fransa: Lloris, Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Payet, Giroud.

Almanya: Neuer, Höwedes, Boateng, Emre Can, Hector, Kimmich, Schweinsteiger, Kroos, Özil, Draxler, Müller.

Maçın önemli anları

Müsabakaya başlayan taraf Fransa oldu.

3. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşundan sonra topu kontrol eden Antoine Griezmann ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

7. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Antoine Griezmann takım arkadaşı Blaise Matuidi ile duvar pası yaparak ceza sahasına giriyor ve topu penaltı noktasına doğru sürerek sağ ayağı ile plase vuruşunu yapıyor ancak kaleci Manuel Neuer sağ köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

13. dakikada Joshua Kimmich'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Emre Can son çizgiye inmeden pasını yerden ceza sahası içi sağ çağrazına doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Thomas Müller kayarak vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

14. dakikada Julian Draxler sol kanatta topla buluşuyor ve pasını ceza yayı içerisindeki arkadaşı Emre Can'a gönderiyor. Emre Can bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Hugo Lloris bu topu sol kale direğinin dibinden çıkartıyor.

17. dakikada Dimitri Payet sol kanattan rakibi Joshua Kimmich'i geçerek ceza sahasına girmek istiyor ancak topu rakibine kaptırınca faul yapıyor.

22. dakikada Mesut Özil'in pası ile ceza sahası sağ çaprazı dışında topla buluşan Joshua Kimmich topu sol tarafına çekerek vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

25. dakikada ceza yayının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Dimitri Payet doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Manuel Neuer sol köşeye uzanarak bu topu kontrol ediyor.

26. dakikada topla buluşan Bastian Schweinsteiger sağ ayağının içi ile sert vuruyor ancak kaleci Hugo Lloris bu topu üst direğin hemen altından çıkartıyor.

29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Toni Kroos yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

32. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Joshua Kimmich ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Savunmadan seken topu Julian Draxler kontrol etmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor.

37. dakikada Pogba'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş, kaleci Neuer'de kaldı.

39. dakikada ceza sahasına sokulan Thomas Müller yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Hugo Lloris sol köşeye uzanıyor ve bu topu iki hamlede kontrol ediyor.

41. dakikada gelişen atakta Patrice Evra son çizgiye inmeden pasını altıpas sol tarafına hareketlenen Antoine Griezmann'a gönderiyor. Antoine Griezmann topla buluşur buluşmaz vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

42. dakikada topu rakibinden çalan Olivier Giroud kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Olivier Giroud ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yapmak istiyor ancak savunmada Benedikt Höwedes bu topa kayarak müdahale ediyor ve mutlak bir golü engelliyor.

45. dakikada penaltı vuruşunda Antoine Griezmann topu sol üst köşeye gönderiyor ve Fransa'yı öne geçiriyor.

İlk yarı 1-0 Fransa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Almanya'nın vuruşu ile başladı.



47. dakikada Paul Pogba'nın uzun pası ile sol çaprazda topla buluşan Olivier Giroud ceza sahasına girer girmez yerden vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

52. dakikada Mesut Özil'in pası ile sol kanatta topla buluşan Jonas Hector yerden ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

55. dakikada gelişen atakta Julian Draxler ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

61. dakikada Almanya'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Jerome Boateng oyuna devam edemiyor ve yerine Shkodran Mustafi oyuna dahil oluyor.

63. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Antoine Griezmann ortasını ceza sahası içi sol çağrazına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Laurent Koscielny kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

67. dakikada Almanya'da Emre Can'ın yerine oyuna Mario Götze giriyor.

71. dakikada ceza sahası sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Mesut Özil ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Shkodran Mustafi kafa vuruşunu yapıyor ancak hakem Shkodran Mustafi'nin pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ediyor.

72. dakikada savunmada Joshua Kimmich'in kaptırdığı topu kontrol eden Paul Pogba ceza sahası sol tarafı çizgisinden ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor. Kaleci Manuel Neuer'in müdahalesi yetersiz kalıyor ve penaltı noktasına düşen topu Antoine Griezmann tamamlıyor.

77. dakikada Fransa'da Giroud'nun yerine Gignac giriyor.

79. dakikada Almanya cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bastian Schweinsteiger oyundan alınırken yerine Leroy Sane oyuna dahil oluyor.

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Toni Kroos ortasını penaltı noktasının sağ tarafında doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Benedikt Höwedes kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

86. dakikada orta alanda savunmanın yaptığı hatayı değerlendiren Antoine Griezmann topu kaparak sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Ceza sahasına giren golcü oyuncu topa basarak rakibini önüne alıyor ve yerden vuruşunu kaleye doğru gönderiyor ancak kaleci Manuel Neuer üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

88. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Andre-Pierre Gignac yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Manuel Neuer sol köşeye uzanarak bu topu kontrol ediyor.

90. dakikada Shkodran Mustafi ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Joshua Kimmich kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Hugo Lloris sağ köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

Karşılaşma 2-0 Fransa üstünlüğüyle bitiyor ve Almanya bu sonuçla şampiyonaya veda ediyor.