EURO 21016'nın ilk finalisti Portekiz

2016 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Galler'i 2-0 mağlup eden Portekiz, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) yarı finalinde Portekiz ile Galler finale çıkmak için mücadele etti.

Lyon’daki Stade des Lumieres’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı giren Portekiz, Ronaldo ve Fenerbahçe'de forma giyen Nani'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan ilk takım oldu.

Ronaldo, Platini'nin rekorunu egale etti

Galler karşısında gol atan Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 9 golle en skorer isim olan Fransız Michel Platini'nin rekorunu egale etti.

Portekiz, ev sahibi olduğu 2004 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ikinci kez finale çıktı.

Yarı finalde Galler'i 2-0'la geçen Portekiz, finalde Almanya-Fransa maçının galibiyle 10 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Saint-Denis şehrindeki Stade de France'ta karşı karşıya gelecek.



İki takımın 11'leri

Portekiz: Patricio, Cedric, Alves, Fonte, Raphael, Mario, Danilo, Adrien, Renato, Nani, Ronaldo



Galler: Hennessey, Gunter, Chester, Collins, Williams, Taylor, King, Ledley, Allen, Bale, Robson-Kanu

Karşılaşmanın önemli anları

Hakem Eriksson maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Galler başlıyor.

8. dakikada Joe Allen rakibi Nani'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Jonas Eriksson tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

10. dakikada Cedric Soares'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında James Collins kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

19. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Joe Ledley'in ceza alanına gönderdiği ortasında topa hareketlenen Gareth Bale penaltı noktası civarından sol ayağıyla şutunu çekiyor. Ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

23. dakikada Galler gole yaklaşıyor. Gareth Bale hızla ilerleyerek ceza yayının hemen gerisinden sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak Rui Patricio üzerine gelen bu topa hakim olmayı başarıyor.

29. dakikada Cedric Soares'in ceza sahası dışında doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıkıyor.

33. dakikada Adrien Silva'nın ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıkıyor.

42. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Joao Mario'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Wayne Hennessey Ashley Williams'tan seken topa hakim olmayı başarıyor.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Portekizli oyuncuların vuruşu ile başladı.

Portekiz 50. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kazanılan korneri Joao Mario Raphael Guerreiro ila paslaşarak kullanıyor. Ardından Raphael Guerreiro'nun ceza alanına gönderdiği ortasına çok iyi yükselen Cristiano Ronaldo yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.





53. dakikada Nani'nin attığı golle, Portekiz 2-0 öne geçti. Cristiano Ronaldo'nun ceza sahası dışından yerden sert bir şekilde çektiği şutu Nani için asist oluyor ve sağ ayağının dışı ile topa dokunan Nani meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

58. dakikada maçtaki ilk oyuncu değişikliğini Galler gerçekleştiriyor. Joe Ledley oyundan çıkarken, Sam Vokes yerine giren isim oluyor.

66. dakikada Portekiz gole çok yaklaşıyor. Nani'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği etkili şutunda Wayne Hennessey'den seken topa hareketlenen Joao Mario bekletmeden şutunu çekiyor ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıkıyor.

69. dakikada Chris Gunter'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Portekiz savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

78. dakikada Cristiano Ronaldo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Galler savunmasına çarparak kornere çıkıyor.

83. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gareth Bale'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top baraja çarparak geri geliyor.

86. dakikada Cristiano Ronaldo hızla ilerleyerek kaleci Wayne Hennessey'i ekarte ediyor ve sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kalıyor.

Karşılaşma 2-0 sona erdi ve finali adını yazdıran ilk takım Portekiz oldu.