Ya Fransa ya Almanya; EURO 2016 ikinci finalistini arıyor

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında evsahibi Fransa ve Almanya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kazanan takım Portekiz'in finaldeki rakibi olacak.

EURO 2016 yarı finali, dev bir maça sahne olacak. Almanya ile ev sahibi Fransa, bugün Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'de başlayacak olan maçı İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetecek.

Yarı finale nasıl geldiler?

C Grubu'ndan gol yemeden lider çıkan, son 16 turunda Slovakya'yı, çeyrek finalde ise penaltı atışları sonunda İtalya'yı eleyen Almanya ile A Grubu'nu lider tamamlayan ve son 16 turunda İrlanda Cumhuriyeti'ni, çeyrek finalde de İzlanda'yı geçen ev sahibi Fransa, 28. müsabakalarını yapacak.



Daha önce 27 kez birbirleriyle oynayan iki takımdan, Almanya bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, Fransa ise 12 müsabakadan galip ayrıldı. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Bu müsabakalarda Almanya ve Fransa, 43'er gol attı. Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde ilk defa karşılaşacak Almanya ve Fransa, 4 defa Dünya Kupası maçlarında oynadı. Bu maçların 2'sini Almanya, birini ise Fransa kazandı. Bir müsabaka da berabere bitti.

Almanya'nın 9. yarı finali

Avrupa Futbol Şampiyonası'na 12. kez katılan Almanya, 9. defa yarı final oynama başarısı gösterdi. Tarihinde 3 defa kupayı müzesine götüren Almanya 1972, 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2008, 2012'nin ardından 2016'da da yarı finale kaldı.



"Panzerler" lakaplı takım, daha önceki 8 yarı finalin 6'sında galip geldi. Almanya ayrıca son Dünya Kupası dahil 4 kez de FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Ev sahibi Fransa ise 9. defa oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarındaki 5. yarı finaline çıkacak. 1984 ve 2000'de kupayı kaldıran Fransa, 1960, 1996'da da yarı final oynamayı başardı.



Fransa, önceki 4 yarı final karşılaşmasının 2'sinde turu atlayan taraf oldu. Öte yandan Fransa, tarihinde bir kez de FIFA Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Fransızlar gol krallığını seviyor

Turnuvada en golcü oyuncular listesinin ilk 4 isminden 3'ü Fransa forması giyiyor. Listede, Atletico Madrid'da futbol yaşantısına devam eden Antonie Griezmann attığı 4 golle zirvede yer alırken, Arsenalli Olivier Giroud ve West Ham Unitedlı Dimitri Payet 3'er golle takım arkadaşını takip ediyor.



Galler Milli Takımı'nda forma giyen Real Madridli Gareth Bale ise bir diğer 3 gollü futbolcu olarak yarışta yer buluyor.

Almanya'da 2 gol atan takımın en skorer oyuncusu Mario Gomez ise sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.

Almanya'nın eksikleri fazla

Almanya'da çeyrek finaldeki İtalya maçında sakatlanan Mario Gomez ve Sami Khedira ile sarı kart gören Mats Hummels, Fransa karşısında forma giyemeyecek.



Yine İtalya karşılaşmasında sakatlanan Bastian Schewinsteiger'in de oynayıp oynayamayacağı belirsiz.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Fransa ise maça tam kadro çıkabilecek.

Futbolcuların gördüğü sarı kartlar, yönetmelik gereği çeyrek final sonrası silindiği için ceza sınırında oyuncu bulunmuyor.