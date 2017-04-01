Frankfurt’ta bir vatandaş iki defa oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu, Frankfurt’taki oy verme işlemlerini bir talimatla durdurdu. Buna sebep olarak "evetçi" olduğu öne sürülen Nizamettin Uyanık adlı 66 yaşındaki bir seçmenin, birer dakika arayla, kentteki iki ayrı sandıkta oy kullanması gösterildi. 2 saat aradan sonra oy kullanma işlemi yeniden başladı.

"1 dakika arayla 2 oy kullandı"

Sözcü'de yer alan habere göre dün sabah saat 09.47'de Frankfurt Başkonsolosluğu'nun bahçesindeki seçim bürosuna gelen Uyanık, saat 09.47'de 2 nolu sandığa gönderildi. Burada kimliği kontrol edildi ve ardından oyunu kullanabileceği belirtildi. Şahıs oyunu kullandı. Daha sonra yanındaki 3 no'lu sandığa geçti ve burada da kimliğini gösterdi.

Sandık başkanı, kimliği kontrol edip yeniden oy pusulası ve zarf verdi. Mainz’dan geldiği belirtilen seçmen de, yeniden mührünü bastı ve oyunu attı. Bu sırada CHP'li üye durumu fark edip itiraz etti. Ancak, itiraz gecikmişti ve oy sandığa atılmıştı. Seçmen hızla seçim mahallini terk etmesine yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi ile Frankfurt Başkonsolosluğu alarma geçirildi.

YSK oy verme işlemini 2 saatliğine durdurdu

Ankara'daki YSK'ya durum iletildi. Kurul "Hemen oy verme işlemini durdurun“ talimatını verdi. Bunun üzerine oy verme işlemi durduruldu. YSK'ya durum anlatıldı ve yeni talimat beklendi.

YSK, iki saat sonra oy verme işleminin yeniden başlatılmasını kararlaştırdı. Oy sandığa atıldığı için, bu konuda bir şey yapılamayacağı, ancak sorumlular hakkında yasal işlem yürütüleceği belirtildi. YSK'nın konuyla ilgili yazılı talimatı ve kararı ise, dün akşam saatlerinde Frankfurt Başkonsolosluğu'na gönderileceği açıklandı. Ancak daha sonra yazılı bir açıklama yapılmayacağı bildirildi.