T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa profesörü Kaboğlu’ndan anayasa değişikliğindeki 'fesih yetkisi' için açıklama

“Yenileme ve fesih aynı şeydir, aralarında fark yok”

29 Mart 2017 23:30

Anayasa değişikliğindeki cumhurbaşkanına verilen ‘fesih’ yetkisi tartışmaları sürerken, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, “Yenileme ve fesih aynı şeydir, aralarında fark yok” dedi. Kaboğlu’na göre ortada bir ‘kelime oyunu’ var.

“Yenileme ve fesih aynı şeydir, aralarında fark yok” diyen Kaboğlu şunları söyledi:

“2. Abdülhamit, ‘Meclis’i tatil ettim’ dedikten sonra 30 yıl toplanmadı. Abdulhamit’in bu uygulamasına tepki olarak anayasa hukuku geleneği içinde ‘fesih’ sözcüğü kullanılmıyor. Bir anlamda, ‘Bizim anayasal geleneğimizde fesih yok, Meclis’in bir daha toplanamama riskini önlemek’ diye. Dolayısıyla yenileme deniliyor. Yenileme ve fesih karşılaştırmalı anayasa hukukunda fesih ifadesine denk düşer. Hep böyle oldu. Bir kelime oyunu oynanıyor ama aynı şeydir, farkı yoktur.”

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Meclis’i feshetmenin kapatma değil, süresi bitmeden görevine son verme anlamına geldiğini anlatan Kaboğlu, burada verilen yetkinin yanı sıra Cumhurbaşkanının neden gerekçesiz olarak bu yetkiyi kullandığının da sorgulanması gerektiğini söyledi.

"Öyle ayarlanmış ki..."

Burada bir tuzak bulunduğuna dikkat çeken Kaboğlu, “Öyle ayarlanmış ki Cumhurbaşkanı çoğunluğa sahip olacağı düşüncesiyle Meclis’in feshini nedensiz bir şekilde yapıyor. Üstelik bu yetkiyi 3’üncü dönemin 4’üncü yılında kullanıp Meclis’i feshettiğinde yeniden aday olabiliyor. Bunlar hesap edilmiş gibi ama gerekçelerden bunu bulmak zor” dedi.

Getirilmek istenen sistemin kesinlikle başkanlık sistemi ile de karşılaştırılamayacağını söyleyen Kaboğlu, “Çünkü başkanlık rejiminde yasama ve yürütme arasında karşılıklı bağımsızlık ilkesi geçerlidir. Burada ise bir bağımsız kişi ona bağlı iki organ var. Karşılıklılık yok” değerlendirmesi yaptı.

 

ETİKETLER

ibrahim kaboğluanayasareferandumfesih yetkisi

İlgili Haberler

Erdoğan: Ey Kılıçdaroğlu, bunu ispat edersen ben istifa edeceğim

"Fesih yetkisi yok, tamamen yalan..."

CHP'li Tezcan'dan Erdoğan'a yanıt: Hemen istifasını versin o zaman

“Dünyanın her yerinde ve anayasalarında Meclis’in seçimlere götürülmesi fesih olarak geçer”

Erdoğan'ın "İspat etsinler, istifa ederim" dediği fesih yetkisi Meclis tutanaklarında!

AKP'li vekiller de, MHP'li vekiller de 'fesih' ifadesini kullanmış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24