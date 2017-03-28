CHP'li Tezcan'dan Erdoğan'a yanıt: Hemen istifasını versin o zaman

CHP Genel Başkan Yarımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 16 Nisan'da referanduma sunulacak olan anayasa değişikliği için "Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i fesih yetkisi yok. Ey Kılıçdaroğlu, sen bunu ispat edersen ben cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim" sözlerine yanıt verdi.

Tezcan, mevcut anayasada da ‘fesih’ yerine ‘yenileme’ dendiğini hatırlattı ve "AKP’liler de konuşurken ‘fesh’ diyor. Ayrıca Meclis’in yeniden seçimlere götürülmesi dünyanın her yerinde ve bütün anayasalarda fesih olarak kabul edilir” diye konuştu ve "İstifa dilekçesini hemen yazılı olarak versin o zaman. Çünkü getirdikleri ve savunduklarını okumuyor anlaşılan" dedi.

Tezcan, “Bu değişiklik geçerse mevcut anayasanın 116. maddesine göre, Cumhurbaşkanı ‘Ben seçimleri yeniliyorum’ dediğinde milletvekilinin seçime gitmesi zorunludur. Milletvekilleri ‘Benim görevim daha dolmadı’ deme yetkisi yok. Meclis yenileniyor, bunun da adı fesihtir. Buna başka bir isim uydurmak yaptıkları işin ne kadar kötü olup, milletten saklanması anlamına gelir” diye konuştu.

7 Haziran 2015 seçiminden sonraki sürece de dikkat çeken Tezcan, “1 Kasıma giderken Meclis’i feshetmedi mi" diye sordu.

Yedek vekillik kozuyla seçimlerin yenilenmesi riski?

Seçimlerin yenilenmesi maddesi içeriği açısından birçok riski taşıyor. Teklifle, güvensizlik oyu, hükümet kurulamaması ve güvenoyu alamaması hallerinde seçimlerin 45 gün içinde yenilenebileceğine ilişkin düzenlemeyi değiştiriyor. Belirli şartların gerçekleşmesi halinde mecburen değil, TBMM ve Cumhurbaşkanı kararıyla seçimler yenilebiliyor.

Yürülükteki madde şöyle:

Madde 116 – Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.

16 Nisan'da referanduma sunulacak madde şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi

Madde 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır,

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır