Frankfurt'ta Avrupa Merkez Bankası açılışında protesto: 290 yaralı, 350 gözaltı

Avrupa Merkez Bankası’nın Almanya’nın Frankfurt kentindeki yeni merkezinin açılışını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Gösteriler sırasında 91’i güvenlik görevlisi, 290 kişi yaralandı, 350’e dolayında gösterici de gözalatına alındı.



Kapitalizm karşıtı Blockupy hareketinin çağırısıyla toplanan yaklaşık 10 bin kişi, Frankfurt’ta Avrupa Merkez Bankası’nın burada açılan yeni merkezini protesto etti. Gösteriler sırasında bazı gruplar polis araçlarını ateşe verip bazı caddelerde lastiklerden oluşturdukları barikatı yakarken, çok sayıda kamu binasıyla bankalar da hasar gördü. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Polis yetkililerindan alınan bilgiye göre olaylar sırasında 91’i güvenlik görevlisi yaklaşık 290 kişi yaralandı, 350 dolayında gösterici de gözaltına alındı.



Gösteriler ve çatışmalar nedeniyle Frankfurt şehri savaş alanına dönerken, gün boyunca ulaşımda aksamalar yaşandı, çok sayıda iş merkezi kepenkaçamadı.



1.3 milyar Euro’ya mal olan ve çevresi hendekler ve çitlerle çevrilen ikiz kule şeklindeki Avrupa Merkez Bankası binasında, AB ülkelerinin geleceğini etkileyecek mali politikalar ile ilgili önemli kararların alınacağı kaydedildi.



Küreselleşme ve kapitalizm karşıtları, yeni binayı yoksullaşmanın başlıca sorumlularından biri ve AB sermayesinin güç gösterisi olarak gördüğü için şiddetle karşı çıkıyor.