Almanya'da kapitalizme karşı 'Blockupy'

Amerika'daki "Occupy" hareketinden esinlenerek kendilerine "Blockupy" adını veren eylemciler, Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'ta toplandı. Polisin verilerine göre, göstericilerin sayısı 20 bini buldu.

Eylemciler geçtiğimiz günlerde de yetkililerin izin vermemesine rağmen, Frankfurt'ta gösteriler düzenlemişti. Frankfurt polisi, cuma günü Avrupa Merkez Bankası'nın çevresindeki yollarda ve kavşaklarda oturma eylemi düzenlemek isteyen göstericilere müdahale etmiş ve zaman zaman tazyikli su kullanmak zorunda kalmıştı. Cuma günü çıkan olaylarda 400 gösterici gözaltına alındı.

Çarşamba günü Merkez Bankası önünde protesto kampı kuran eylemciler dağıtılmış, perşembe günü de yüzlerce eylemcinin gösteri düzenlediği Römerberg meydanı boşaltılmıştı.

Güvenlik önlemleri sertleştirildi

Blockupy eylemleri nedeniyle kent çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Pazar gününe kadar Hessen ve civar eyaletlerden gelen 5 bin kadar polis memuru Frankfurt'ta görev yapacak. Banka civarındaki çoğu cadde ve meydan da kapatıldı. Çoğu dükkân sahibi ise iş yerlerine saldırılabileceği endişesiyle dükkânlarını kapattı.

"Blockupy" ismi, bloke etmek anlamına gelen İngilizce “block” ve işgal etmek anlamına gelen “occupy” kelimelerinin birleşiminden oluşturuldu.

(Deutsche Welle Türkçe)