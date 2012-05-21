T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da kapitalizme karşı 'Blockupy'

Kendilerine "Blockupy" adını veren kapitalizm karşıtı binlerce kişi Frankfurt’ta bir araya geldi. Göstericiler, bankaların gücünü ve tasarruf politikalarını eleştiriyor

21 Mayıs 2012 19:22

 

Amerika'daki "Occupy" hareketinden esinlenerek kendilerine "Blockupy" adını veren eylemciler, Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'ta toplandı. Polisin verilerine göre, göstericilerin sayısı 20 bini buldu.
 
\
 
Eylemciler geçtiğimiz günlerde de yetkililerin izin vermemesine rağmen, Frankfurt'ta gösteriler düzenlemişti. Frankfurt polisi, cuma günü Avrupa Merkez Bankası'nın çevresindeki yollarda ve kavşaklarda oturma eylemi düzenlemek isteyen göstericilere müdahale etmiş ve zaman zaman tazyikli su kullanmak zorunda kalmıştı. Cuma günü çıkan olaylarda 400 gösterici gözaltına alındı.
 
Çarşamba günü Merkez Bankası önünde protesto kampı kuran eylemciler dağıtılmış, perşembe günü de yüzlerce eylemcinin gösteri düzenlediği Römerberg meydanı boşaltılmıştı.
 
 
 

Güvenlik önlemleri sertleştirildi

 
 
Blockupy eylemleri nedeniyle kent çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Pazar gününe kadar Hessen ve civar eyaletlerden gelen 5 bin kadar polis memuru Frankfurt'ta görev yapacak. Banka civarındaki çoğu cadde ve meydan da kapatıldı. Çoğu dükkân sahibi ise iş yerlerine saldırılabileceği endişesiyle dükkânlarını kapattı.
 
\
 
 
"Blockupy" ismi, bloke etmek anlamına gelen İngilizce “block” ve işgal etmek anlamına gelen “occupy” kelimelerinin birleşiminden oluşturuldu.
 
(Deutsche Welle Türkçe)
 
 
 

ETİKETLER

AlmanyaBlockupyOccupyABDWall Street

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24