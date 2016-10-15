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Kültür-Sanat

Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı, 19 Ekim’de başlayacak. Fuarı ‘konuk ülke’ Hollanda’nın Kralı Willem Alexander açacak.

15 Ekim 2016 13:35

Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılışı, Hollanda ve Belçika kraliyet ailesinin katılımıyla yapılacak. 19 Ekim çarşamba günü başlayacak fuarın konuk ülkesi Hollanda olacak. Fuarı, Hollanda Kralı Willem-Alexander açacak. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Belçika Flaman Bölgesi Başbakanı Geert Bourgeois, Hollanda Kültür Bakanı Jet Bussemaker, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Almanya’nın Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanı Boris Rhein de açılışa katılacak. 

Hollanda’dan Charlotte van den Broeck ve Arnon Grünberg’in de aralarında bulunduğu 70 kadar yazar, okuma etkinlikleri, sempozyum ve toplantılar için Frankfurt’a gelecek.

Fuarda dünyadan 7 bin 100 yayıncı, tanıtım ve telif hakları alışverişi için birbiriyle yarışacak. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nı 10 bini gazeteci olmak üzere yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

 

Türkiye standında 15 Temmuz sergisi

 

Fuarda oluşturulacak Türkiye Ulusal Standı, 228 metrekareden oluşacak. Türkiye standında 92 metrekarelik Çocuk Yayınları bölümü de olacak. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası da 12 yayıncının kitaplarını sergileyecek. 

Türkiye Ulusal Standı’nda (5.0, C144), Türkiye’de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi işlenececek. Sergide Türkiye’nin son yıllarda yayıncılık alanında katettiği ilerleme, kültürel süreklilik ve zenginlilik ön planda tutulacak; darbe girişiminin bu kültürel gelişimi durduramayacağı vurgulanacak.

Yazar Elif Şafak Perşembe günü 16.30’da ‘Weltempang’ adlı standta, Dr. Andreas Gaergen (Berlin), Boualem Sansal (Cezayir) ve AP eski milletvekili Daniel Cohn Bendit ile birlikte ‘Avrupa ve İslam’ konulu toplantıya katılacak. Toplantıda ‘Avrupa’ ve ‘İslam dünyası’nın birbirine zıt iki coğrafya olarak algılandığı savıyla, insan hakları, düşünce özgürlüğü, kadının toplumda yeri konularının yanı sıra, Avrupa ile İslam ülkeleri ilişkileri, Türkiye’nin konumu tartışılacak.

 

Kutülamare sergisi açılacak

 

Türkiye standında Unutulmaz Zafer Kutülamare sergisi açılacak. Sergide Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Zaferi’nden sonra İngilizler karşısında kazandığı en büyük başarı olan Kutülamare Zaferi, günlüklerle, Osmanlı ve dünya medyasından çeşitli gazetelerin haberleriyle, kartpostallarla, resim, afiş ve kitaplarla anlatılacak.

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Frankfurt Kitap FuarıWilliem AlexanderElif Şafak

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