Francis Ford Coppola: Yetenekli yönetmenler, Dune ve Ölmek İçin Zaman Yok gibi filmlerle harcanıyor

Kıyamet'in (Apocalypse Now) yönetmeni bugünkü gişe canavarı filmlerin doğasına dair eleştirel konuştu ve çok iyi yönetmenlerin yeteneklerini ziyan etmesi karşısında duyduğu endişeyi de dile getirdi.

GQ'ya konuşan yönetmen, "Eskiden stüdyo filmleri vardı. Artık Marvel filmleri var. Peki, Marvel filmi nedir? Marvel filmi farklı görünecek şekilde tekrar, tekrar, tekrar, tekrar ve tekrar çekilen prototip filmdir. Yetenekli kişiler bile... son derece yetenekli, marifetli bir sanatçı olan Denis Villeneuve'ün yaptığı Dune: Çöl Gezegeni'ni ve Cary Fukunaga'nın yönettiği Ölmek İçin Zaman Yok’u ele alabilirsin. Fazlasıyla maharetli, hünerli, mükemmel sanatçılar ve her iki filmi de seçebilirsin ve senle ben gidip ikisinden aynı sekansı çıkarıp bir araya getirebiliriz." dedi.

1997 yapımı filmi Yağmurcu'nun (The Rainmaker) ardından yönetmenlikten uzak durma kararından bahseden Coppola şunları söyledi:

"Sinema sektörü beni bıraktı; başka bir yöne gitti"

"Sinema sektörünü bıraktığımı hiç hissetmedim. Sinema sektörü beni bıraktı. Başka bir yöne gitti."

Baba'nın (The Godfather) yönetmeni sinema sektörünün değişerek kendisi için "daha az ilginç" hale geldiğini söyledi.

Coppola'nın yorumları, Marvel'ın süper kahraman filmlerini "değersiz" diye nitelendirip geniş tepki çekmesinin üstünden bir yıldan uzun bir süre geçmesinin ardından geldi.

Yönetmen açıklamalarını, Marvel filmlerinin sinema olmadığını söyleyen meslektaşı Martin Scorsese'yi savunmak için yapmıştı.

Coppola şunları söylemişti:

"Martin bunun sinema olmadığını söylediğinde kibardı"

"Martin bunun sinema olmadığını söylediğinde kibardı. Değersiz olduklarını söylemedi, öyle olduğunu ben söylüyorum."