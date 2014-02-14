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Yaşam
Deutsche Welle

Francis Bacon'ın tablosu rekor fiyata satıldı

Britanyalı ressam Francis Bacon'ın bir eseri Londra'daki bir açık artırmada yaklaşık 51 milyon euroya alıcı buldu.

14 Şubat 2014 14:24


Christie's müzayede salonu, "Portrait of George Dyer Talking" isimli tabloya ödenen rakamın Avrupa'da şimdiye kadar bir resim için ödenen en yüksek meblağ olduğunu açıkladı.

Ekspresyonizmin temsilcilerinden Francis Bacon, 1,83 metre boyundaki yağlı boya çalışmayı 1966 yılında tamamlamıştı.

Francis Bacon'ın, Freud üçlemesi, New York'ta geçen yılın kasım ayında yapılan müzayedede, rekor bir fiyatla 142 milyon 405 bin dolara alıcı bulmuştu.

Francis Bacon, "Portrait of George Dyer Talking" isimli tablosunda intihar ederek yaşamına son verdiği ileri sürülen sevgilisi George Dyer'ı resmetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BritanyalıFrancis BaconLondraGeorge Dyer Talking34;AvrupaBacon FreudNew YorkBaconGeorge DyerDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH

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