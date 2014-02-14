Francis Bacon'ın tablosu rekor fiyata satıldı



Christie's müzayede salonu, "Portrait of George Dyer Talking" isimli tabloya ödenen rakamın Avrupa'da şimdiye kadar bir resim için ödenen en yüksek meblağ olduğunu açıkladı.

Ekspresyonizmin temsilcilerinden Francis Bacon, 1,83 metre boyundaki yağlı boya çalışmayı 1966 yılında tamamlamıştı.

Francis Bacon'ın, Freud üçlemesi, New York'ta geçen yılın kasım ayında yapılan müzayedede, rekor bir fiyatla 142 milyon 405 bin dolara alıcı bulmuştu.

Francis Bacon, "Portrait of George Dyer Talking" isimli tablosunda intihar ederek yaşamına son verdiği ileri sürülen sevgilisi George Dyer'ı resmetmişti.