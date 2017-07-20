Francis Bacon'ın çalıntı tabloları bulundu

İspanyol polisi, İrlanda asıllı İngiliz ressam Francis Bacon'ın 2015'te çalınan 5 tablosundan 3'ünün bulunduğunu, soruşturma çerçevesinde 10 kişinin tutuklandığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; değerleri en az 29 milyon dolar olan 5 tablo, Bacon'ın dostu olarak bilinen Jose Capelo'nun Madrid'deki evinden çalınmıştı. Madrid'de 2015 yılında Capelo'nun evine giren hırsızlar, evdeki mücevherleri ve diğer değerli eşyaları da almıştı.

Bunun, İspanya'daki en büyük modern sanat hırsızlığı olduğu sanılıyor.

Eserlerinde çoğunlukla papaları, Hz İsa'nın çarmıha gerilmesini ve yakın arkadaşlarını resmeden Bacon, 1992'de 82 yaşında Madrid'de yaşamını yitirmişti.