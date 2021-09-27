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Medya

FOX TV'nin iddialı dizisi için erken final kararı

Uzak Şehrin Masalı, reyting sıralamasında istenilen seviyeye yaklaşamadı

27 Eylül 2021 16:03

FOX TV'de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı isimli dizi 5. bölümünde ekranlara veda edecek.  

Aslıhan Güner ile Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehrin Masalı dizisi final yapıyor. Reyting kurbanı olan dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.

Medyatava'nın haberine göre; 25 Film’in Kefaret’in ardından FOX için çektiği yeni dizisi olan Uzak Şehrin Masalı dün Teşkilat’ın sezonu açmasıyla beraber 2 reytinge düştü.

Bu üzerine FOX ile yapım şirketi daha fazla uzatmadan ekrana veda etme kararı aldı. Bugün tüm menajerlere dizinin 5. bölümde ekrana veda edeceği bilgisi iletildi.

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