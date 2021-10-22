FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyor

FOX TV'de yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisi reytinglerde istediği sonucu elde edemeyince final kararı alındı.

Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi beklenen reytinglere ulaşamamıştı.

Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı dizi 5. bölümde ekrana veda ediyor.

Dizinin başta perşembe günü yayınlanması planlanmış, daha sonra Uzak Şehrin Masalı final yapınca pazara alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde İçimizden Biri dizisi de ekranlara veda etmişti.

Dizinin konusu

Meliha, Elif, Şebnem ve Leyla adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak

Elif’in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin’in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif’in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife’yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.