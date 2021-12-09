FOX TV, iddialı dizisi için final kararı aldı

FOX YV, başrollerinde Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un oynadığı Misafir dizisi için final kararı aldı.

Med Yapım'ın Fox TV için çektiği Misafir dizisi de final yapıyor. Misafir dizisi 9 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizi, ilk 10 arasına giremeyince final kararı alındı.

FOX'un yeni sezondaki iddialı dizisi Misafir, 11 Kasım'da ekran yolculuğuna başlamıştı. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir, ekrana geldiği perşembe akşamları istenilen reytinglere ulaşamadı.

FOX'un yeni dizisi Misafir'de Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor.