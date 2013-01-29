FOX TV 'heykelciğin' göğüs ucuna sansür uyguladı!

Yer Gök Aşk dizisinde uygulanan sansür dikkat çekti. Televizyon kanalı ise kendini şu cümle ile savundu: RTÜK'te göğüs ucu ile ilgili bir madde var.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yer Gök Aşk adlı dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde ilginç bir sansür uygulandı. Dizinin bir sahnesinde gövdesi çıplak kadın figürü olan abajur buzlandı! Heykelciğin göğüs bölümüne uygulanan sansür izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran uygulama ile ilgili olarak kurumsal iletişimden Büşra Çeker hurriyet.com.tr'ye "RTÜK'te göğüs ucu ile ilgili bir madde var. RTÜK engeline takılmamak için böyle bir uygulama yapıldı. Sigara ve içki paketleri de bu uygulama sebebiyle buzlandı." açıklamasını yaptı.

'Turist Ömer de buzlanmıştı'

Geçtiğimiz günlerde TV 8'de yayınlanan 'Turist Ömer Boğa Güreşçisi' filminde de bazı sahneler buzlanmıştı. İzleyicilerin tepkilerinin ardından kanal yönetimi söz konusu filtrelerin "montaj hatası" olduğunu açıklayarak özür dilemişti.