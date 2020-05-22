FOX TV'de yayınlanacak 'Sen Çal Kapımı' dizisinin kadrosu belli oldu

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizi, FOX izleyicisiyle buluşacak.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Bige Önal, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin gibi isimler eşlik edecek.

Dizinin konusu

Çekimlerinin Haziran’da İstanbul’da başlaması planlanan romantik komedide hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Şimdiden çok konuşulan “Sen Çal Kapımı” için hazırlıklar son hız devam ediyor.