FOX'tan ayrılan Zuhal Topal'ın yeni kanalı belli oldu iddiası!

Üç sezondur FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal, kanalla yollarını ayırmıştı. Topal'ın ATV'de öğlen kuşağında program sunacağı iddia edildi.

Uzun yıllar evlilik programı sunan Zuhal Topal, birkaç sezondur FOX TV'de gündüz kuşağında Sofrada programının sunuculuğunu yapıyordu. Ancak Topal, yeni sezon öncesi sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sonlandırdı.

Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü. Talebi reddedilen sunucu ise kanalla yollarını ayırdı.

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Zuhal Topal yeni sezon için ATV ile anlaştı. Ünlü isim yeni kanalında öğlen kuşağında bir program sunacak.