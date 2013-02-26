Foursquare, Visa ve MasterCard ile işbirliği anlaşması yaptı

Lokasyon bazlı uygulama olan Foursquare, Visa ve MasterCard ile yaptığı işbirliğiyle kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarının, üye iş yerleri check-inlerinde çeşitli indirimler kazanmasını sağlayacak.

Sami Eyidilli'nin webrazzi.com'da yer alan haberine göre, söz konusu yeni modelle Foursquare, bu zamana kadar sıkıntı yaşadığı gelir modeli konusunun temel yapı taşını da oturtmuş olacak. Kullanıcılar, Foursquare’e entegre ettikleri banka ve kredi kartlarıyla, check-in yaptıklarında açılan özel indirimlerden bu kartlarını kullanarak faydalanabilecekler. Yani yapılan check-in, kredi ya da banka kartındaki indirim imkanını aktif hale getirerek, check-in olunulan üye iş yerinden yapılan indirimli tutar da size yansıyacak.

Foursquare kullanıcıları check-in oldukları için bir kazanım sağlarken, mekan sahipleri de müşteriler tarafından daha fazla tercih edilecek ve Foursquare’deki etkinlikleri artacak. Foursquare de bu ortaklık sonucunda da henüz açıklanmayan -ve Foursquare halka açılana kadar da muhtemelen açıklanmayacak- belli bir yüzde ile gelir elde edecek.

Foursquare, 2 yıl kadar önce American Express ile bir işbirliğine gitmiş ve check-in yaparak alışveriş yapan Amex kullanıcılarına alışverişlerinin belli bir tutarını geri ödeyerek indirim sağlamıştı.