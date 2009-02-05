Fotoroman yıldızlığından çarşaf açılımına

CHP'nin İstanbul'daki çarşaf açılımının ardındaki isim Mehmet Sevigen kim? Gücünü nereden alıyor?



Cemal Subaşı / Tempo24



Emin Atmaca, Eyüp'ten CHP adayı gösterilmeyince Deniz Baykal'ın taktığı rözetleri çarşaflı eşi ve akrabaları iade etti. Mehmet Sevigen'i suçladılar. Atmaca, Sevigen için "Adaylığımın garanti olduğunu söyledi. Sonra kabul edemeyeceğim şahsi taleplerde bulundu" dedi. Gözler Atmaca'yı yalanlayan ve dava açacağını söyleyen Sevigen'e döndü. Peki, Mehmet Sevigen kimdir? CHP’deki etkinliğini ve gücünü nereden alıyor?



Baykal’a en yakın isim



CHP’nin internet sitesindeki resmi özgeçmişi şöyle: Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954'te Malatya Arapkir'de doğdu. Babasının adı Mevlüt, annesinin adı Fatma'dır. İş Adamı; Vefa Lisesi'ni bitirdi. 19, 20, 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 20. Dönem'de Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Sevigen, evli ve 2 çocuk babasıdır.



Sevigen'in bir de resmi olmayan geçmişi var. ‘Deniz Baykal’a en yakın isim’ olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra İstanbul'da vatandaş ile en yakın ilişkileri kuran bir CHP'li. Partinin İstanbul delegeleri üzerinde oldukça etkin. Bu etkinliği doğal olarak sokağa da yansıyor.



Fotoroman yıldızı



CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen eski dans şampiyonu. Fotoroman yıldızı. Çocuk güzellik yarışması birincisi…



Tuğba Özay, Şahnaz Çakıralp gibi kişileri partiye katan isim olarak biliniyor. DSP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. 1991’de DSP’den milletvekili seçildi. 1992’de CHP’nin yeniden açılışında yer aldı. Deniz Baykal’ın en samimi olduğu isim. “Bülent Ecevit’e sırtını dönünce, Baykal onu çok sevdi” yorumları yapılıyor. Seçim dönemlerinde hoparlörden, “Baykal geliyor, Deniz geliyor, umut geliyor” diye o bağırıyordu. 1995, 2002 ve 2007’de CHP milletvekili oldu. 1999’da da aday gösterilmişti ama parti barajı aşamadığı için Meclis’e gidemedi. Sonrasında Meclis’te hep Baykal’ın kadrosunda oldu.



2007 Genel Seçimleri’nin hemen ardından Tempo Dergisi için hazırlanan ‘Derin CHP’ haberi için görüşlerine başvurulan isimler Mehmet Sevigen için şunları söylüyorlardı:



“Milletvekilleri, Önderciler ve Eşrefçiler diye ayrılır. Önder Sav, Ankara başta olmak üzere Orta Anadolu ve tüm Ege; Eşref Erdem ise Doğu ve Güneydoğu’da etkindir. İstanbul ise Mehmet Sevigen’dedir.” Bu sözler CHP Antalya eski İl Başkanı Av. Ümit Uysal’a ait. Uysal, Baykal tarafından üzerine çizik atılıp CHP’den uzaklaştırılan bir isim.



‘Ne biçim sorular soruyorsunuz’



Deniz Baykal ve derin ekibini eleştiren bir başka isim, CHP’nin eski milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu. Son seçimlerde Meclis’e giremeyen ama parti yönetimindeki üyeliği devam eden Kumkumoğlu, seçim sonrası Parti Meclisi’nde yaptığı konuşmada şöyle diyordu: “Partide bir güven sorunu yaşanmaktadır. Sayın genel başkanım, şu divan heyetini oluşturan arkadaşlarımız, sizin bu partideki en büyük zaafınızdır. Sol tarafınızda oturan iki arkadaşımız (Önder Sav-Mehmet Sevigen) İstanbul örgütünü kontrol edebilmek için, İstanbul’un seçimlere il başkanı seçmeden gitmesine neden olmuşlardır.



Bu sorular o dönem Mehmet Sevigen’e de yönlendirildi. Şöyle diyordu: “Muhalif kim anlayamadım ki, önce bir muhalif bulmak lazım. Sokakta muhalefet yapılmaz. Parti içinde muhalif kim? Seçimler öncesinde (2007 Genel Seçimleri) aramadınız, sormadınız, şimdi neden konuşuyorsunuz? Dergide yar alacak kadar önemli olan ne? Böyle haberler hoş değil. (...) Ne biçim sorular soruyorsunuz? Boşuna tartıştırıyorsunuz. Günah, bu partiye zarar veriyorsunuz, ülkeye zarar veriyorsunuz.”



Sevigen’e ilişkin Vatan gazetesi yazarı Mustafa Mutlu köşesinde ilginç bilgiler verdi. Şunları yazdı:



‘Sevigen ile ilgili çalkalanıyor’



“CHP’nin İstanbul ilçe örgütlerinde büyük bir huzursuzluk yaşanıyor...



Bunun tek nedeni, CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen!



Çünkü Baykal’ın sağ kolu olan Sevigen, iddialara göre belediye başkan adayları belirlenmeden önce herkese “Seni başkan yapacağız” diye söz vermiş... Ama verilen sözlerin bazıları tutulmayınca, bu aday adayları kıyameti koparmaya başlamış!



İşin ilginci bu aday adaylarının çoğu, Sevigen’i; “kişisel çıkar sağlayarak aday belirlemekle” suçluyor... İşte bu iddiaların bazıları:



EYÜP



CHP’nin kara çarşaf açılımının mimarı, kamuoyunda bilinenin aksine İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin değil, Mehmet Sevigen... Görüşmeler, bizzat Sevigen tarafından yürütüldü.



Ama parti yönetimi, Ercan Karabayır’ın Sultangazi’den adaylığını onaylarken, Eyüp’teki kara çarşaflıların lideri Emin Atmaca’yı devre dışı bıraktı.



Bunun üzerine Emin Atmaca dün bir basın toplantısı düzenledi ve şunları söyledi: “Adaylık teklifini bana Sevigen getirdi ve adaylığımın garanti olduğunu söyledi. Hatta Baykal, Alibeyköy’de düzenlenen törende bana ve beni destekleyen çarşaflı yakınlarıma bizzat rozet taktı. Bu katılımın ardından Sevigen tamamen değişti ve kabul edemeyeceğim şahsi taleplerde bulundu!”



Basın toplantısına katılan çarşaflı ve baş örtülü kadınlar da bu açıklamadan sonra CHP rozetlerini iade ederek, “Hırsız Sevigen, Hortumcu Sevigen” şeklinde sloganlar attı.



Bu olay CHP’nin “kara çarşaf açılımı”nın baştan beri iddia ettiğim gibi tamamen “koltuğa” endeksli olduğunu kanıtlamakla kalmadı; aynı zamanda “kişisel menfaat sağlamak”la suçlanan Sevigen’i de zan altında bıraktı...



PENDİK



Mehmet Sevigen yüzünden büyük kriz yaşanan ilçelerden biri de Pendik...



İddialara göre Sevigen, eğitimci Mehmet Salih Usta’ya Pendik Belediye Başkanlığı için adaylık sözü verdi. Ancak devreye sonradan İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği girdi ve Birlik yönetim Kurulu Üyesi Bilal Gündoğdu’nun aday gösterilmesini talep etti. CHP Genel Merkezi de bu talebi yerinde görerek, Gündoğdu’yu aday ilan etti.



Bunun üzerine geçen hafta ilginç bir gelişme yaşandı:



Mehmet Salih Usta’nın taraftarları 10 kadar otobüsle gittikleri Genel Merkez önünde bir gösteri yaptı ve Sevigen’i, Usta’dan para aldığı halde, aday göstermemekle suçlayıp, istifasını istedi.



Sonuçta CHP yönetimi, Pendik adayını değiştirdi ve Mehmet Salih Usta amacına ulaştı. Esnaf Odaları Birliği de dünkü gazetelere ilan vererek, bu son dakika değişikliğine büyük tepki gösterdi.



BAKIRKÖY



Yine iddialara göre Sevigen, Bahçeşir’in Başakşehir’le birleştirilmesinden sonra Bahçeşehir Belediye Başkanı Kemal Aydın’a, “Ateş Ünal Erzen’le işimiz bitti. Bakırköy adayımız sen olacaksın” dedi. Ama CHP, Erzen’le yola devam kararı aldı. Kemal Aydın da ekibiyle birlikte partiden ayrılacağını Genel Merkez’e iletti. CHP yönetimi de bu sorunu çözme görevini Sevigen’e verdi ve apar topar İstanbul’a gönderdi. Kemal Aydın’la görüşen Sevigen, “Merak etme, ilk genel seçimlerde milletvekili adayımız olacaksın” diyerek Aydın’ı istifadan vazgeçirdi.



BEYLİKDÜZÜ



Beylikdüzü, CHP’nin İstanbul’da en iddialı olduğu belediyelerden biriydi. Ancak son dakikada yine bir Sevigen bombası patladı ve Beylikdüzü’yle hiçbir ilişkisi olmayan, önceki yıllarda DYP’de MKYK üyeliği yapan, ardından Büyük Birlik Partisi’ne geçen Dr. Vecdet Öz, CHP’den aday gösterildi.



Bu adaylık CHP Beylikdüzü örgütünü ayaklandırdı. Çünkü onlara göre Dr. Öz, CHP geleneğinden gelmek bir yana; sosyal demokrat bile değildi ve aday gösterilmesinin tek nedeni, Sevigen’le yakınlığıydı.”

