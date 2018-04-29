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Yaşam
BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Yaşlı atletlerin peşinden koşan fotoğrafçı

İnternette "yaşlı" diye arattığında hep sandalyede oturan yaşlıların fotoğraflarının geldiğini ve yaşlı sporcuların yeterince fotoğrafının olmadığını 68 yaşındaki fotoğrafçı Alex Rotas, dünyayı gezerek yaşlı sporcuların fotoğraflarını çekiyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan fotoğrafçı "Bu inanılmaz atletleri ve 60'larında, 70'lerinde, 80'lerinde, 90'larında başardıklarını gördükçe bir yandan onlara hayran oluyorum bir yandan gözlerim doluyor" diyor.

Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen Avrupa Ustalar Atletizm Şampiyonası'nı takip eden Rotas, oradaki deneyimi "son derece yoğun, müthiş ve dudak uçuklatan" betimliyor.

Fotoğrafçılığa birkaç yıl önce başlayan ve o tarihten sonra zamanının çoğunu sporculara objektifin arkasından bakarak geçiren Rotas, "Emeklilik etrafından dolaştığım ve pek kullanmamaya çalıştığım bir kelimedir" diyor ve ekliyor:

"60 yaşına geldiğimde yaşlı sporcuların pek de fotoğrafı olmadığını fark ettiğimde bu işe başlamaya karar verdim.

"İnternette 'yaşlı' diye aradığınızda sandalyede oturan insanlar çıkıyor. Bu yüzden 'doldurulması gereken bir boşluk var' diye düşündüm."

Rotas'ın kariyerinin büyük kısmı eğitimle geçmiş. Yunanistan'da ilkokul öncesi duyma engellilerle çalışan, ardından kendisi de doktora yapmak için yıllarca üniversiteye giden Rotas, yaşlanan insan bedeninin neler başarabileceğini herkese göstermek istediğini söylüyor:

"60'larında, 70'lerinde, 80'lerinde ve 90'larındaki bu insanları, mümkün olduğunu bile düşünemeyeceğim atletik hareketleri yaparken izliyorum.

"Bu, benim de yaşlanan bedenlerin neler başarabileceğine dair düşüncelerimi değiştirdi.

"Yalnızca atletizmleri değil, neşeleri de… Bu insanlar o kadar hayat dolu ki her aşamada ilham veriyorlar."

Gençliğinin çoğunu tenis oynayarak geçiren Rotas, hem İngiltere'deki yarışmaları takip ediyor hem de uluslararası yarışmalar için Fransa, Finlandiya, Türkiye, Almanya, İtalya, Macaristan ve Danimarka gibi ülkelere gitmiş.

"Bazı yarışmacılar bütün yaşamları boyunca atletizmin içinde yer almış, bazıları ise çok ileri yaşlarda başlamış" diyor Rotas, "Bazıları öğrenciyken sporda çok iyiymiş ama işe girince bırakmış ve 50 yıl sonra emekli olduklarında tekrardan spora dönmüş. Bu inanılmaz".

"Herkesin farklı bir hikayesi var" diyen Alex Rotas, fotoğrafları ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı konuşmalarıyla insanlara ilham vermek istiyor.

70'lerine yaklaşırken yeni şeylere başlama aşkını sürdüren Rotas "Acemiliği seviyorum" diyor.

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