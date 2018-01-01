T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fotoğraflarla dünyadan yılbaşı kutlamaları

Pek çok ülkede havai fişek gösterileri düzenlendi

01 Ocak 2018 15:08

Okyanusya ve Uzak Doğu Asya ülkeleri 2018'e kutlamalarla girdi.

Pek çok ülkede havai fişek gösterileri düzenlendi.

Yazı yaşayan Avustralya'nın Melbourne kentinde kutlamalar gündüz saatlerinden başladı.

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'de 2018'in gelişi Sky Tower kulesinden atılan havai fişeklerle kutlandı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde gökdelenler de havai fişek gösterilerinin birer parçası oldu.

Avustralya'nın Sydney kentinde ise havai fişek gösterilerinin adresi ünlü opera binası ve çevresiydi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 555 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en uzunbeşinci binası olan Lotte World Tower da havai fişeklerle donatıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chattrapathi Shivaji Tren Garı da yılbaşı için aydınlatıldı.

Ada ülkesi Singapur da yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın sembolü Akropol yakınlarında havai fişek gösterisi düzenlendi.

 

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin ve St. Basil Katedrali üzerindeki havai fişekler.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki kutlamalar geniş bir alana yayıldı.

Yeni yıla ilk olarak Okyanusya ve Uzak Doğu Asya ülkeleri girdi. 2018'e "Merhaba" diyen ülkelerden kutlama fotoğraflarını derledik.

ETİKETLER

dünyaokyanusyapasifikbüyük okyanusülkeyılbaşıyeni yılhavai fişek20182017

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24