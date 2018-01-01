Fotoğraflarla dünyadan yılbaşı kutlamaları

Okyanusya ve Uzak Doğu Asya ülkeleri 2018'e kutlamalarla girdi.

Pek çok ülkede havai fişek gösterileri düzenlendi.

Yazı yaşayan Avustralya'nın Melbourne kentinde kutlamalar gündüz saatlerinden başladı.

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'de 2018'in gelişi Sky Tower kulesinden atılan havai fişeklerle kutlandı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde gökdelenler de havai fişek gösterilerinin birer parçası oldu.

Avustralya'nın Sydney kentinde ise havai fişek gösterilerinin adresi ünlü opera binası ve çevresiydi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 555 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en uzunbeşinci binası olan Lotte World Tower da havai fişeklerle donatıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chattrapathi Shivaji Tren Garı da yılbaşı için aydınlatıldı.

Ada ülkesi Singapur da yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın sembolü Akropol yakınlarında havai fişek gösterisi düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin ve St. Basil Katedrali üzerindeki havai fişekler.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki kutlamalar geniş bir alana yayıldı.

Yeni yıla ilk olarak Okyanusya ve Uzak Doğu Asya ülkeleri girdi. 2018'e "Merhaba" diyen ülkelerden kutlama fotoğraflarını derledik.