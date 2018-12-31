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Yaşam
BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Dünya 2019’a böyle girdi

Yeni yılın gelişi, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalarda havai fişek ve ışık şovları düzenleniyor. Asya Pasifik ülkelerinden başlayıp batıya doğru devam eden kutlama dalgasından fotoğrafları derledik.

31 Aralık 2018 23:52

Yeni yılın gelişi, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalarda havai fişek ve ışık şovları düzenleniyor. Asya Pasifik ülkelerinden başlayıp batıya doğru devam eden kutlama dalgasından fotoğrafları derledik.

Sydney'deki havai fişek gösterisi 12 dakika sürdü
EPA
Sydney'deki havai fişek gösterisi 12 dakika sürdü
Singapur'da da etkileyici bir gösteri düzenlendi
EPA
Singapur'da da etkileyici bir gösteri düzenlendi
Hong Kong'un ünlü kent silüeti, 2019'a girerken havai fişeklerin arkasında kaldı
EPA
Hong Kong'un ünlü kent silüeti, 2019'a girerken havai fişeklerin arkasında kaldı
Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde bulunan Petronas Kuleleri'nin önünde patlayan havai fişekler objektiflere böyle yansıdı.
EPA
Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde bulunan Petronas Kuleleri'nin önünde patlayan havai fişekler objektiflere böyle yansıdı.
Tayvan'ın ünlü Taipei 101 gökdeleninden çıkan renkli alevler, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi.
EPA
Tayvan'ın ünlü Taipei 101 gökdeleninden çıkan renkli alevler, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi.
Güney Kore'deki Budistler Çin takvimine göre Domuz Yılı'nın gelişini tapınaklarında kutladı.
AFP
Güney Kore'deki Budistler Çin takvimine göre Domuz Yılı'nın gelişini tapınaklarında kutladı.
Güney Kore'nin Gangneung kentinde yeni yılın gelişi plajdan atılan havai fişeklerle kutlandı.
EPA
Güney Kore'nin Gangneung kentinde yeni yılın gelişi plajdan atılan havai fişeklerle kutlandı.
Filipinler'deki Quenzon kentinde yılbaşı kutlamalarına katılan bir genç, aksesuar olarak üzerinde 2019 yazan bir gözlük tercih etmiş.
Reuters
Filipinler'deki Quenzon kentinde yılbaşı kutlamalarına katılan bir genç, aksesuar olarak üzerinde 2019 yazan bir gözlük tercih etmiş.
Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok'ta yeni yılın gelişi böyle kutlandı
Getty Images
Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok'ta yeni yılın gelişi böyle kutlandı.
Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bir kuaför, 2019 kutlaması için müşterilerinin saçlarına Noel Baba figürleri yapıyor
Reuters
Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bir kuaför, 2019 kutlaması için müşterilerinin saçlarına Noel Baba figürleri yapıyor.

Bütün fotoğrafların telif hakkı bulunmaktadır.

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