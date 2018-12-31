Fotoğraflarla: Dünya 2019’a böyle girdi

Yeni yılın gelişi, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalarda havai fişek ve ışık şovları düzenleniyor. Asya Pasifik ülkelerinden başlayıp batıya doğru devam eden kutlama dalgasından fotoğrafları derledik.
31 Aralık 2018 23:52
Yeni yılın gelişi, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalarda havai fişek ve ışık şovları düzenleniyor. Asya Pasifik ülkelerinden başlayıp batıya doğru devam eden kutlama dalgasından fotoğrafları derledik.
Bütün fotoğrafların telif hakkı bulunmaktadır.
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