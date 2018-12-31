Fotoğraflarla: Dünya 2019’a böyle girdi

Yeni yılın gelişi, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalarda havai fişek ve ışık şovları düzenleniyor. Asya Pasifik ülkelerinden başlayıp batıya doğru devam eden kutlama dalgasından fotoğrafları derledik.

EPA Sydney'deki havai fişek gösterisi 12 dakika sürdü

EPA Singapur'da da etkileyici bir gösteri düzenlendi

EPA Hong Kong'un ünlü kent silüeti, 2019'a girerken havai fişeklerin arkasında kaldı

EPA Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde bulunan Petronas Kuleleri'nin önünde patlayan havai fişekler objektiflere böyle yansıdı.

EPA Tayvan'ın ünlü Taipei 101 gökdeleninden çıkan renkli alevler, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi.

AFP Güney Kore'deki Budistler Çin takvimine göre Domuz Yılı'nın gelişini tapınaklarında kutladı.

EPA Güney Kore'nin Gangneung kentinde yeni yılın gelişi plajdan atılan havai fişeklerle kutlandı.

Reuters Filipinler'deki Quenzon kentinde yılbaşı kutlamalarına katılan bir genç, aksesuar olarak üzerinde 2019 yazan bir gözlük tercih etmiş.

Getty Images Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok'ta yeni yılın gelişi böyle kutlandı.

Reuters Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bir kuaför, 2019 kutlaması için müşterilerinin saçlarına Noel Baba figürleri yapıyor.

Bütün fotoğrafların telif hakkı bulunmaktadır.