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Fotoğrafı bedava verdi, röportaja para aldı

Pınar Altuğ, bebeğinin fotoğrafını bedava dağıttı, ancak Altuğ’un televizyon programlarından para istediği konuşuluyor.

13 Şubat 2009 02:00

27 Ocak’ta kızı Su’yu kucağına alan Pınar Altuğ, bebeğinin fotoğrafını basına bedava dağıttı, ancak Altuğ’un davet edildiği televizyon programlarından para istediği konuşuluyor.

Milliyet'in haberine göre; Pınar Altuğ, annesinin ölüm yıldönümü olan 27 Ocak’ta kızı Su doğduktan sonra ünlülerin doğum fotoğrafçısı Şengül Pallı’ya poz verdi, ardından da bu fotoğraflar arasındaki bir pozu basına dağıttı. Bebeğinin fotoğrafını satmak yerine tüm basınla paylaşmayı uygun gördüğünü söyleyen Altuğ, doğum sonrası çok sayıda röportaj teklifi alıyor. 

Özellikle Altuğ’un kızını, annesinin ölüm yıldönümünde kucağına aldığını açıkladığı programlar ilgi odağı haline geldi. Altuğ’un televizyon programlarına katılma tekliflerinde para istediği öğrenildi. Altuğ’un, tek başına katılacağı programlar için 4-5 bin, eşi Yağmur Atacan’la katılacağı programlar için ise 7 bin dolar istediği konuşuluyor.

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