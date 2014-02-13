Fotoğrafçı Gültekin Çizgen'den 'Görünür ve görünmezlik arasında fotoğraf'

Gültekin Çizgen 2013-2014 yılları arasındaki panoromik boyutunda ve enine bir bakışla değerlendirdiği kavramlardan oluşan bir seri ile sanatseverlerle buluşuyor.

Gültekin Çizgen’in ‘’görünür ve görünmezlik arasında fotoğraf’’ serisi 15 Şubat-14 Mart 2014 tarihleri arasında İFSAK’ta ziyaret edilebilir.

‘’Bu bir fotoğraf sergisi değildir’’ diyen Gültekin Çizgen bu seriyi ‘’fotoğraf literatürüne armağan ettiğini’’ ve sanat dili anlamında “Fotoğrafça” kavramının daha iyi anlaşılması için görsel notlar çalışması olduğunun altını çiziyor.

Gültekin Çizgen’in fotoğraf sanatının yaratıcı yolunun daha çok fotoğrafta görme ve gösterme kültüründen doğru ilerlediğini ve de atmosferin önemini vurguladığı çalışmasını İFSAK’ta, fotoğrafseverlerle buluşturuyor.

Serginin kapsamı; renk üzerinden fotoğrafta “Yaratıcı Estetiğin Kıvrımlarını”, “Konu Seçimi”, “Çift Anlam”, “Detay”, “Yansıma”, “Seçilen Görüntünün Desen Hali”, “Leke Hali”, “Görüntüde Duygu ve Anlam”, “Dünya Görüşüyle Yaklaşım”, “Belgesel Yaklaşım” gibi pratiklerin örneklenmesinden oluşuyor.

Gültekin Çizgen kimdir?

1940 İstanbul doğumlu Gültekin Çizgen, yaşamının 55 yıllık profesyonel sanat sürecinde audiovisual fotoğraf, illüstrasyon ve sanatsal cam üzerine çalışan, tanınan, etkili, çağdaş sanatçılarımızdan biridir. Çalıştığı tüm alanlarda basılı eser verdi ve müze koleksiyonlarına girdi. Sanatsal fotoğraf ve meslek uygulamaları alanına yetiştirdiği onlarca yeni isim kazandırdı. Dönemini ve sonraki kuşakları sanat ortamındaki “yerlilik” duruşuyla, yapıp etmeleriyle derinden etkiledi.

Fotoğrafları ülkesinde ve yurt dışında 13 ülkede, Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, Meksika, Brezilya, Kore, Hindistan, Hongkong, Moğolistan ve Rusya’da solo olarak sergilendi. Yapım ve yönetimini üstlendiği yüzlerce multivizyon programı ABD’den Kazakistan’a kadar 24 ülkede gösterildi.

Çizgen, fotoğraf alanında 17 adet albümü, deneme, teknik gezi ve anı alanlarında 16 adet kitabı, resim ve cam alanında 13 adet katalog ve albümü olmak üzere, 101 adet yayının yazarıdır.

Sanat ve fotoğraf üzerine Türkiye’de çok sayıda konferansının yanında Kanada - Toronto ve Çin Halk Cumhuriyeti – Pekin Güzel Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde konferanslar verdi. Çalışmaları, çeşitli müze ve koleksiyonlarda yer aldı.

Ülkesinde sayısız fotoğraf gezileri yanında, yedi iklim, beş kıtada 87 ülkede geziler yaptı. Bu gezilerdeki izlenimlerini “Afrika Günlüğü” ve “Dünyadan Sevgilerle - 25 ülke, 25 yorum” başlığıyla aktardı.

Yeni Fotoğraf Dergisinin kurucusu Çizgen, Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Enstitüsü kurucu onur üyesi ve Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği kurucu başkanıdır. Fototrek Fotoğraf Merkezi’nin küratörlüğünü ayrıca U.Varlı Fotoğraf Sanatı Galerisi’nin de sanat yönetmenliğini yapmıştır.

Fototrek Fotoğraf Merkezi ile İstanbul Caddebostan Kültür Merkezinde 1958-2008 50. sanat yılı nedeniyle açılan fotoğraf sergileri yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde geniş katılımlı bir saygı gecesi düzenlendi. Bu etkinlikler içinde günde elli beş bin kişinin geçtiği İstanbul Taksim Metrosunda “İyi Günler İstanbul” başlığıyla aylar süren bir sergisi gerçekleşti.

2500 adetlik “Cumhuriyet Dönemi – Fotoğraf Koleksiyonu”nun sahibi Gültekin Çizgen, yeni sanatsal projeler peşinde İstanbul Kadırga’daki binasında çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir.