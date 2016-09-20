T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Fotoğraf tutkunları Köln'de buluşuyor

Almanya'da her iki yılda bir düzenlenen dijital fotoğrafçılık fuarı Photokina başladı. 25 Eylül'e kadar sürecek fuarda, 40 ülkeden binden fazla firma yeniliklerini tanıtıyor

20 Eylül 2016 17:55


Dünyanın önde gelen fotoğraf ve fotoğrafçılık malzemeleri fuarlarından Photokina, Almanya'nın Köln kentinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarı pazar gününe kadar 180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

 

Trend ürünler

 

Photokina'da sergilenen ürünler arasında yeni fotoğraf kameralarının yanı sıra aksiyon kameraları (action cam), görüntü alabilen dronelar, 360 derece kayıt yapabilen kameralar ve akıllı gözlüklerin ilgi görmesi bekleniyor.

 

Dijitalden akıllıya doğru dönüşüm

 

Alman Fotoğrafçılık Branşının mesleki birliği PIV'den Rainer Führes, sektörün dijitalden akıllıya doğru dönüşüm sürecinde bulunduğuna dikkat çekiyor. Sözkonusu dönüşümün bundan 15 yıl kadar önce yaşanan analogdan dijitale dönüşümden daha köklü değişiklikleri beraberinde getirdiğine işaret eden Führes, bunun çok sayıda fırsat ve büyüme potansiyeli de içerdiğini kaydediyor.

 

Klasik fotoğraf makinesine ilgi geriliyor

 

PIV'in tahminlerine göre klasik fotoğraf makine satışları 2016'da da gerilemeye devam edecek. Almanya'da bu yıl satılan fotoğraf makinesi sayısının yaklaşık 3,5 milyon adeti bulması bekleniyor. Böylece satışlar bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında azalmış olacak. Ciro ise yüzde 10'luk gerilemeyle 1,1 milyar euro olacak.

 

Aksiyon kameraları ve dronelar gözde

 

Fotoğraf makinelerinin satışı gerilerken tüketici yeni cihazlara yöneliyor. Aksiyon kameraları büyük ilgi gören cihazlar arasında başı çekiyor. Aksiyon kameralarında satışın yüzde 17'lik artışla 670 bin adedi bulması bekleniyor. Görüntü alabilen multikopter ve dronelar da satışların artması öngörülüyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaPhotokinaEylülPhotokina Almanya KölnFotoğrafçılık BranşınınPIV Rainer FühresFühresKlasikDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24