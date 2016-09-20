Fotoğraf tutkunları Köln'de buluşuyor



Dünyanın önde gelen fotoğraf ve fotoğrafçılık malzemeleri fuarlarından Photokina, Almanya'nın Köln kentinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarı pazar gününe kadar 180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Trend ürünler

Photokina'da sergilenen ürünler arasında yeni fotoğraf kameralarının yanı sıra aksiyon kameraları (action cam), görüntü alabilen dronelar, 360 derece kayıt yapabilen kameralar ve akıllı gözlüklerin ilgi görmesi bekleniyor.

Dijitalden akıllıya doğru dönüşüm

Alman Fotoğrafçılık Branşının mesleki birliği PIV'den Rainer Führes, sektörün dijitalden akıllıya doğru dönüşüm sürecinde bulunduğuna dikkat çekiyor. Sözkonusu dönüşümün bundan 15 yıl kadar önce yaşanan analogdan dijitale dönüşümden daha köklü değişiklikleri beraberinde getirdiğine işaret eden Führes, bunun çok sayıda fırsat ve büyüme potansiyeli de içerdiğini kaydediyor.

Klasik fotoğraf makinesine ilgi geriliyor

PIV'in tahminlerine göre klasik fotoğraf makine satışları 2016'da da gerilemeye devam edecek. Almanya'da bu yıl satılan fotoğraf makinesi sayısının yaklaşık 3,5 milyon adeti bulması bekleniyor. Böylece satışlar bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında azalmış olacak. Ciro ise yüzde 10'luk gerilemeyle 1,1 milyar euro olacak.

Aksiyon kameraları ve dronelar gözde

Fotoğraf makinelerinin satışı gerilerken tüketici yeni cihazlara yöneliyor. Aksiyon kameraları büyük ilgi gören cihazlar arasında başı çekiyor. Aksiyon kameralarında satışın yüzde 17'lik artışla 670 bin adedi bulması bekleniyor. Görüntü alabilen multikopter ve dronelar da satışların artması öngörülüyor.