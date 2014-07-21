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Yaşam
Deutsche Welle

Fotoğraf makinelerinin pabucu dama atılıyor

Akıllı telefonların yaygınlaşması, dijital kameraların popülerliğini yitirmesine neden oldu. Fotoğraf çekmek için telefonları tercih edenlerin sayısı giderek artıyor.

21 Temmuz 2014 18:04


“Fotoğraf makinemi yanıma alsam mı?” Akıllı telefon kullanan hem her tatilciyi düşündüren bir soru bu. Ancak yapılan araştırmalar, akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video fonksiyonlarını kullananların sayısının giderek arttığını ortaya koyuyor.

Alman Bilişim ve Telekomünikasyon Derneği BİTKOM'un verilerine göre, günlük hayatta fotoğraf çekmek için cep telefonunu kullananların oranı yüzde 92'ye, özel kutlamalarda kullananların sayısı ise yüzde 72'ye yükseldi. Tatilde ise her üç kişiden ikisi fotoğraf çekmek için cep telefonuna yöneliyor. Özellikle "Selfie" adıyla ünlenen özçekimlerin sosyal medyada popüler olması, akıllı telefonların kullanımını daha da artırıyor. BITKOM tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 65'i akıllı telefon ile özçekim yaptığı bilgisini verdi. Akıllı telefonlardaki kameraların kalitesinin artması da bu eğilimi güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca her üç akıllı telefon kullanıcısından ikisi telefonunu video çekmek için de kullanıyor.

Akıllı telefon piyasasındaki patlama, fotoğraf sanayini ise derinden etkiliyor. Özellikle düşük ücretli küçük kameraların yerini artık akıllı telefonların aldığı dile getiriliyor. Alman Fotoğraf Endüstrisi Birliği, bu tür ucuz fotoğraf makinelerinden 2013 yılında yalnızca 4 milyon 900 bin adet satıldığını, bunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 20'lik bir düşüş anlamına geldiğini duyurdu. Ancak objektifli makinelerin satışlarında bir düşüş olmadığı, bir önceki yılla neredeyse eşit miktarda, toplam 1 milyon 200 bin fotoğraf makinesi satıldığı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AkıllıBilişimTelekomünikasyon Derneği BİTKOMFotoğraf Endüstrisi BirliğiWelle Türkçe GlP/cid/BÖ/NH

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