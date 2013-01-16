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Yaşam

Fotoğraf çektirdiği gergedan tarafından saldırıya uğradı

Güney Afrika'da bri safari parkta kocasıyla birlikte gergedanla fotoğraf çektiren kadın ağır yaralandı

16 Ocak 2013 10:50

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'a 40 kilometre uzaklıktaki safari parkta bir kadın, kocasıyla birlikte önünde fotoğraf çektirdiği gergedanın boynuz darbeleriyle ağır şekilde yaralandı.

Saldırıya uğrayan Chantal Beyer adlı kadın omuz, akciğer ve kaburgasından darbe aldı.

Beeld gazetesinin haberine göre, Johannesburg'da öğrenci olan 24 yaşındaki kadının sağlık durumunun ciddi ancak istikrarlı olduğu belirtildi.

Dünya genelindeki 28 bin gergedanın dörtte üçünün Güney Afrika'da bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak son zamanlarda Asya'dan gelen talep nedeniyle yasak olmasına rağmen çok sayıda gergedan avlanmaya başlandı. Çin'de gergedan boynuzunun hummadan kansere neredeyse tüm hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.

(BBCTürkçe)

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