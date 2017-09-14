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Yaşam

Fotoğraf çekmeye çalışırken 800 yıllık lahiti kırdılar

Lahit yere düşerek üç parçaya ayrıldı

14 Eylül 2017 15:52

Prittlewell Priory Museum’u gezmeyen gelen bir anne baba 13. yüzyıldan kalma lahitin içine çocuklarını koyup çekmeye çalıştı. Başarısız olan fotoğraf operasyonun sonunda lahit yere düşerek üç parçaya ayrıldı.

Sanatatak'ın haberine göre, İngiltere’nin Southend şehrinde gerçekleşen olayda failler eski bir manastır olan müzeden yetkililere haber vermeden kaçtı ancak kameralar sayesinde olay anı görüntülendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, antik eser onarım altına alınırken müzenin olaydan etkilenen bölümü de kordonla çevrildi.

Lahitin kırılması ne yazık ki son yıllarda sanat alanlarında yaşanan ilk felaket değil. Washington’daki Hirshhorn Museum’da bir ziyaretçi selfie çekmeye çalışırken sanatçının cam balkabaklarından birini kırmış, Simon Birch’ün Los Angeles’taki sergisinde yine selfie çekmeye çalışırken 200 bin dolarlık esere zarar vermişti. Son olarak ise bir ziyaretçi Yves Klein’ın enstalasyonun üzerinde ayak izini bırakmıştı.

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