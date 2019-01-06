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Yaşam

Fotoğraf çekmek isterken uçurumdan düştü

İrlanda'da sahil güvenlik tarafından bulunan beden, otopsi için hastaneye kaldırıldı

06 Ocak 2019 21:54

İrlanda’da Moher Falezleri olarak bilinen turistik bölgede gezen bir kişi, manzaranın fotoğrafını çekmek isterken uçurumdan düştü. Düşüş anını gören görgü tanıklarının yetkililere haber vermesiyle gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İrlanda’nın yerel kaynaklarının edindiği bilgiye göre, cuma günü yaşanan olayda uçurumdan düşen kişi, Dublin'de  yüksek lisans eğitimi alan bir Hindistan vatandaşıydı.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, gencin düşme anında fotoğraf çekmeye çalıştığı, bu sırada ayağı kaydığı belirtildi.

Sahil güvenlik tarafından bulunan beden, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

İrlanda’nın popüler turistik mekanlarından biri olan Moher Falezleri’nin en yüksek noktası 214 metre.

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