(FOTOĞRAF) "Adaylar 2018 YKS Kılavuzu'nu iyi okumalı"

İSTANBUL, (DHA)-GÜNDEME geldiği ilk günden itibaren uzun süre kamuoyunda tartışılan, zaman zaman içeriğinde kısmi değişiklikler yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), YÖK’ün 4 Ocak 2018 tarihinde internet sayfasında güncellediği “YKS İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular” dosyasıyla adayların kafasında şekillenmişti. Bu kapsamda dün ÖSYM’nin internet sitesinde bu açıklamaların ve düzenlemelerin resmi ve bir bütün hali olarak “2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu” yayımlandı. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet genel hatlarıyla Kılavuz ve YKS ile ilgili temel bilgileri değerlendirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci, sınav ücretleri, testlerin kapsam ve içerikleri ile puan hesaplama katsayıları gibi merak edilen konulara ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı 2018-YKS Kılavuzuna göre, başvurular 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ücretleri ödemesi için son gün ise 22 Mart 2018. YKS “Geç Başvuru” uygulamasına göre adaylar başvuru tarihlerini kaçırmaları durumunda her sınav için (TYT, AYT, YDT) 50 TL sınav ücreti ödemeleri gerekiyorken 4 Nisan2018 tarihinde 75 TL ödeyerek başvurularını tamamlayabilecekler. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları ise geçersiz sayılacak.

Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet genel hatlarıyla Kılavuz ve YKS ile ilgili temel bilgileri değerlendirdi. Kılavuzda düzenleme bekleyen iki konuya dikkat çeken Acet şöyle konuştu:

EĞİTİMCİ VE ADAYLARIN BEKLEDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

“2018 YKS Kılavuzunda, birçok adayın ve eğitimcinin değişiklik ve düzenleme beklediği iki konu aynen geçerliliğini koruyor. Önümüzdeki günlerin temel tartışmaları ve yorumlamaları bu iki konu üzerinde odaklanacakmış gibi görünüyor. İlki Ortaöğretim Başarı Puanı\'nın (OBP’nin) etkisinin korunması; Aday öğrencilerin lisedeki bireysel başarılarının sınava katkı sağlamasına dayanan OBP, ortaöğretim kurumları arasında ölçme değerlendirme süreçlerinde objektif kriterlere dayalı standartların olmaması ve benzer sınav başarısı gösteren öğrenciler arasında yaşattığı eşitsizlik nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti. YKS’de sınav oturumlarının, soru sayılarının ve puan türlerinin azaltılması gibi değişkenler OBP’nin özellikle bu yıl adayların sınav performansını, bir başka deyişle adayların herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmesini doğrudan etkileyeceğine dair kanaatleri güçlendirmişti. Bu kanaat ve beklentilerde daha uygulanabilir ve kabul edilebilir bir hesaplama ya da lise başarı katkısı talebini de beraberinde getirmişti. 2017 verilerine göre puan türlerinde farklılık göstermekle beraber bir puan aralığında binlerce öğrencinin sıralanması ve bu yıl bu yığılmanın daha fazla olacağı beklentisi bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini göz önüne sermektedir. Ancak kılavuzun yayımlanması ve bu kapsamda daha önceki deneyimlerin sonuçları ve OBP’nin yerine etkili bir sistemin getirilmesi sanki kısa vade de değil, önümüzdeki yılın ilk değişikliği olacak gibi.

\"BAZI BÖLÜMLERİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİ SAYISININ DÜŞME İHTİMALİ VAR\"

İkinci önemli konu “Taban Başarı Sırası” Uygulaması, Tıp (40 bin), Hukuk (150 bin), Mühendislik Programları ( 240 bin), Mimarlık (200 bin) ve Öğretmenlik Programları için belirlenen/uygulanan 240 bin başarı sırası yeni sınav sisteminde ve kılavuzda aynen korunuyor. Ancak YGS-LYS sistemi içinde önemli ve kabul edilir bir karşılığı olan bu sıralar ilk kez uygulanacak YKS için çok da makul görünmüyor. Puan türlerinin azalması, bu belirli puan türlerinde yaşanması muhtemel yığılmalar göz önüne alındığında bu bölümleri tercih edebilecek öğrenci sayısının azalması bir başka deyişle bu popüler ve tercih kararlılığı yüksek bölümlerin doluluk oranlarının düşmesi gibi bir sonucun yaşanması ihtimalini de beraberinde getirecekmiş gibi görünmektedir.”

YKS 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ(TYT) 23 HAZİRAN\'DA

Murat Acet YKS Kılavuzunda yer alan detayları ise şu şekilde özetledi:

“Haziran ayında üniversite adaylarının tercihli olarak gireceği üç sınav yapılacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran Cumartesi 10.15\'te başlayacak 135 dakika sürecek. Temel Matematik (40 soru), Türkçe (40 soru), Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji 20 soru) ve Sosyal Bilimler (Tarih-Coğrafya-Felsefe-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 soru) testlerinden oluşan TYT’den 150 ve üzeri puan adaylar Ön lisans programlarını ve Özel Yetenek ile öğrenci alan lisans programlarına ön kayıt yaptırma hakkını elde edecekler. TYT’den 200 ve üzeri alınan puan, iki yıl geçerli olacak.

ALAN YETERLİLİK TESLERİ 24 HAZİRAN\'DA YAPILACAK

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ise 24 Haziran Pazar günü gene 10.15\'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Alan Yeterlilik Testleri sırasıyla Matematik Testi (40 soru), Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler Testi-1 (Türk dili ve Edebiyatı-Tarih 1- Coğrafya 1- 40 soru), Sosyal Bilimler Testi-2 (Tarih 2- Coğrafya 2- Felsefe Grubu- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 soru) ve Fen Bilimleri Testinden (Fizik-Kimya-Biyoloji 40 soru) oluşacak. İlgili puan türünden elde edilecek 180 ve üzeri puan merkezi yerleştirmeyle öğrenci alacak lisans programlarını tercih edebilecekler.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi ise 24 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.40\'tayapılacak. Test 120 dakika olacak ve 80 sorudan oluşacak.

Tüm bu bilgiler eşliğinde aday öğrencilere en önemli tavsiyemiz 2018 YKS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri ve sınav sürecinin gerekliliklerini yerine getirmeleridir. Çünkü sınav sistemindeki her değişiklik belirli oranda avantaj ya da dezavantaj oluştursa da asıl başarı ısrarlı ve disiplinli çalışmaktan geçmektedir. “

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