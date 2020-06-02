Foto muhabir Firuzan Topsümer yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, foto muhabir Firuzan Topsümer, dün İzmir'de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Firuzan Topsümer’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Firuzan Topsümer’in cenazesi bugün öğle namazının ardından Narlıdere Camisi’nden alınarak Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Firuzan Topsümer kimdir?

1934 yılında Bursa’da doğdu. Lise eğitiminin ardından mesleğe Hürriyet Gazetesi’nde başladı. Yeni Gazete, Ege Ekspres, Gün, Ayrıntılı Haber ve Günaydın gazetelerinde çalıştı. Basın Kuruluşlarından çeşitli mesleki ödül sahibi olan Firuzan Topsümer evli ve bir çocuk sahibiydi. Basın Şeref Kartı taşıyordu.