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Formula 1'in varisi Ecclestone'dan eski sevgili itirafı!

Ecclestone: Belki klişe gelecek ama karşımdaki erkeğin beni güldürmesini isterim. Omar tam da böyle bir erkekti

13 Kasım 2012 19:10

'Loaded' dergisi son sayısının kapağını, Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'un güzel kızı Tamara Ecclestone'a ayırdı.

Dergiye birbirinden seksi pozlar veren sosyetik güzelin, eski sevgilisi Omar Khyami hakkında da ilginç açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

 

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Eski sevgilisi Omar Khyami'nin pek de yakışıklı olmadığını bildiğini belirten Ecclestone, 'belki klişe gelecek ama karşımdaki erkeğin beni güldürmesini isterim. Omar tam da böyle bir erkekti' dedi.

Sevgilisinden ayrıldıktan sonra bekarlığa geri dönen Ecclestone'nun, uzun süredir sevgilisi olduğunu, bir süre yalnız kalmanın kendisine iyi geleceğini söylediği belirtildi.

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