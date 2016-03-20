Formula 1'de yeni sezon başladı, Avustralya'nın kazananı Nico Rosberg

Formula 1'de sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini, Mercedes takımının Alman pilotu Nico Rosberg kazandı. Geçen sezonun son 3 yarışını kazanan Mercedes'in Alman pilotu, 2016 sezonunun ilk yarışında da seriyi sürdürmüş oldu.

Melbourne Albert Park'taki 5.303 metrelik pistte 57 tur üzerinden yapılan yarışta iyi start alan Ferrari pilotları, Mercedes'leri geçerek viraj çıkışında ilk 2 sıraya yerleşti. Yarışa 3. sıradan başlayan Sebastian Vettel ilk, 4. cepte yer alan Kimi Raikkonen de 2. sıraya yükseldi. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 6'ncılığa kadar geriledi. 13. turda başlayan ilk pit-stop'lar sonrası Vettel liderliğini korurken, Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, Raikkonen'i geride bırakarak 2. sıraya yerleşti.

Eurosport'taki habere göre, yarışın 17. turunda ise çok büyük bir kaza yaşandı. McLaren-Honda takımından Fernando Alonso ile Haas-Ferrari pilotu Esteban Gutiérrez'in karıştığı kaza sonrası Alonso'nun otomobili tanınmaz hale geldi.

İki sürücü de kazadan yara almadan kurtulurken, piste dağılan parçaların temizlenmesi için mücadeleye 20 dakika ara verildi. Güvenlik aracı eşliğinde geçilen bir turun ardından yarış yeniden başladı.

Ferrari'nin Fin pilotu Raikkonen, motor arızası sebebiyle 23. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Vettel, 35. turdaki pit-stop'u sonrası piste 4. sırada döndü ve liderlik Rosberg'e geçti. Alman pilotun takım arkadaşı Hamilton ise 42. turda 2. sıraya yükseldi.

İyi başladığı yarışta, hatalı pit-stop stratejisi ve lastik seçimi nedeniyle geride kalan Vettel, bitime 5 tur kala önündeki Hamilton'ı yakalasa da rakibini geçmeyi başaramadı. 22 tur boyunca rahat bir sürüş çıkaran Rosberg ise 1:48.15.565'lik derecesiyle kariyerinin 15. zaferini elde etti. Geçen yılın son 3 mücadelesini kazanan Alman sürücü, böylelikle galibiyet serisini 4. yarışa çıkardı. Hamilton yarışı 2. tamamlarken, Vettel ise damalı bayrağı gören 3. isim oldu.

Formula 1'e bu yıl katılan Haas-Ferrari takımı, Fransız pilotu Grosjean'ın aldığı 6'ncılıkla ilk yarışından puan çıkarmayı başardı.

Bu sonuçla 25 puan toplayan Rosberg, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla ikinci, Vettel de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun 2. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si 3 Nisan'da yapılacak.